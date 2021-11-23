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Kapalıçarşıda altın

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 8,30 artışla 715,00 liradan tamamladı

Ekonomi 23.11.2021, 18:00 23.11.2021, 18:02
Kapalıçarşıda altın

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 1.156,00 lira, Cumhuriyet altını 4.733,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 8,30 yükselişle 715,00 liradan işlem gördü.

Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PAZARTESİ SALI
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 660,00 660,20 714,80 715,00
Cumhuriyet Ata Lira 4.351,00 4.372,00 4.712,00 4.733,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 603,00 607,00 652,10 656,10
Lira(Tam) Ziynet 4.250,00 4.270,00 4.605,00 4.625,00
Yarım Ziynet 2.128,00 2.138,00 2.302,00 2.312,00
Çeyrek Ziynet 1.064,00 1.069,00 1.151,00 1.156,00

#altın
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