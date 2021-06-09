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Kapalıçarşı'da altın...
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,03 azalışla 521,60 liradan tamamladı.
Ekonomi 09.06.2021, 17:43
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 845,00 lira, Cumhuriyet altını 3.459,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,03 düşüşle 521,60 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|523,00
|523,20
|521,50
|521,60
|Cumhuriyet Ata Lira
|3.446,00
|3.467,00
|3.438,00
|3.459,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|477,00
|481,00
|475,80
|479,80
|Lira(Tam) Ziynet
|3.368,00
|3.388,00
|3.360,00
|3.380,00
|Yarım Ziynet
|1.684,00
|1.694,00
|1.680,00
|1.690,00
|Çeyrek Ziynet
|842,00
|847,00
|840,00
|845,00
27
açık
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