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Kapalıçarşı'da altın...

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,03 azalışla 521,60 liradan tamamladı.

Ekonomi 09.06.2021, 17:43
Kapalıçarşı'da altın...

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 845,00 lira, Cumhuriyet altını 3.459,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,03 düşüşle 521,60 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

SALI ÇARŞAMBA
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN    Alış          Satış        Alış            Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 523,00 523,20 521,50 521,60
Cumhuriyet Ata Lira 3.446,00 3.467,00 3.438,00 3.459,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 477,00 481,00 475,80 479,80
Lira(Tam) Ziynet 3.368,00 3.388,00 3.360,00 3.380,00
Yarım Ziynet 1.684,00 1.694,00 1.680,00 1.690,00
Çeyrek Ziynet 842,00 847,00 840,00 845,00

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