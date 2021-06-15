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Kapalıçarşı'da altın fiyatlarında son durum
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,65 artışla 511,20 liradan tamamladı.
Ekonomi 15.06.2021, 17:43
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 828,00 lira, Cumhuriyet altını 3.390,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,65 yükselişle 511,20 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|502,70
|502,90
|511,00
|511,20
|Cumhuriyet Ata Lira
|3.313,00
|3.334,00
|3.369,00
|3.390,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|459,00
|463,00
|466,20
|470,20
|Lira(Tam) Ziynet
|3.238,00
|3.258,00
|3.292,00
|3.312,00
|Yarım Ziynet
|1.619,00
|1.629,00
|1.646,00
|1.656,00
|Çeyrek Ziynet
|810,00
|815,00
|823,00
|828,00
19
açık
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