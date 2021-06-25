Kağıt ve kağıt ürünleri ihracatı 5 ayda yüzde 15 arttı

İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği verilerine göre, geçen yıl 1,8 milyar dolarlık ihracat yapan kağıt ve kağıt ürünleri sektörü, 2021'in ilk 5 ayında 848 milyon dolarlık ihracata imza attı. Söz konusu dönemde ihracatta yüzde 15 artış sağlandı.

Ocak-mayıs döneminde en fazla ihracat 83 milyon dolarla İngiltere'ye yapıldı. İngiltere'yi, Irak, İsrail, İran, ABD, Almanya, Fransa, Bulgaristan, Mısır ve Fas takip etti.

Kağıt ve kağıt ürünleri sektörünün mayıs ayı ihracatı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22 artarak 170 milyon dolara yükseldi.

Kağıt ve karton ambalaj ihracatında, ilk 5 ayda 318 milyon dolar ihracatla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 44 artış kaydedildi.

- "Kağıt ve kağıt ürünleri ihracatının 2,1 milyar doları aşmasını bekliyoruz"

İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Ali Can Duran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kağıt ve kağıt ürünleri sektörü ihracatındaki artışın gelecek yıllarda devreye girecek yeni üretim tesisleriyle artacağını belirterek, Türkiye'nin, Avrupa'nın en büyük üretici gücü olma yolunda hızla ilerlediğini söyledi.

Sektörün en önemli gündem maddelerinden birisinin, son aylarda görülen ham madde fiyatlarındaki aşırı yükseliş ve ham maddeye erişimdeki sorunlar olduğunu vurgulayan Duran, bu sorunları aşmak için çalıştıklarını aktardı.

Duran, yıla çok iyi başlayan ihracat artışının yaşanan sıkıntılar nedeniyle ilerleyen aylarda yavaşlayabileceğine işaret ederek, "Ancak devreye yeni girecek kapasitelerle birlikte yıl genelinde artışın yüzde 20 olmasını ve kağıt ve kağıt ürünleri ihracatının 2,1 milyar doları aşmasını bekliyoruz." dedi.

- "İngiltere'de son yıllarda sürekli yükseliş trendi gösteren bir başarı grafiğine sahibiz"

Ali Can Duran, bu yıl sektör adına çok pozitif bir duruş beklediklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"87 ülke pazarı ile hedeflediğimiz pazarlarda derinleşerek çalışmalarımızı sürdüreceğiz ve ihracatımızı 2021'de artırarak yolumuza devam edeceğiz. Küresel salgının oluşturduğu zorluklara rağmen İngiltere'de hem değer hem de miktar olarak ciddi bir büyüme yakaladık. İngiltere'de son yıllarda sürekli yükseliş trendi gösteren bir başarı grafiğine sahibiz. Geçtiğimiz aylarda imzalanan ticaret anlaşmasıyla bu başarımızı bu yıl daha da ileriye taşıyacağımıza inanıyorum. Yıl boyunca dijital tanıtım çalışmaları, sanal ülke ziyaretleri ile etki alanımızı genişletmeye devam edeceğiz."

Avrupa Yeşil Mutabakat Belgesi'ne de değinen Duran, bunun, sektörün yakın geleceği için bugünden gündeme alınması gereken önemli bir konu olduğunu vurguladı.

Sürdürülebilir bir gelecek için AB ekonomisini şekillendirmeyi odağına alan, iklim değişikliği ve ekolojik krize karşı yeni bir ekonomik büyüme stratejisi sunan Avrupa Yeşil Mutabakatı Belgesi'nin 2019 sonunda yayımlandığını hatırlatan Duran, "2050'ye kadar net sera gazı emisyonlarının sıfırlandığı karbon nötr bir dünya hedefi olan Yeşil Mutabakat; temiz, ulaşılabilir ve güvenli enerji, temiz ve döngüsel bir ekonomi, dijital dönüşüm, sürdürülebilir endüstri, sürdürülebilir ve akıllı hareketliliğe geçiş, temiz bir çevre gibi önlemleri içeren bir üretim ve gelişme modeli olup 2030 ve 2050 için hedefler ve stratejileri ortaya koymaktadır." ifadelerini kullandı.