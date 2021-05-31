İşte Bursa’nın DEVLERİ

“Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2020 Araştırması”nın sonuçları İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan tarafından açıklandı.

Araştırmanın zirvesinde TÜPRAŞ, üretimden satışlarda 58 milyar 593 milyon lirayla listede ilk sırayı alırken, Ford Otomotiv 45 milyar 223 milyon lirayla ikinci, Oyak-Renault Otomobil Fabrikaları ise 31 milyar 242 milyon lirayla üçüncü oldu.

Geçen yıl üçüncü sırada bulunan Toyota, 30 milyar 812 milyon lirayla dördüncü basamağa gerilerken, beşinci sıradaki şirket isminin açıklanmasını istemedi.

İlk 10’da bulunan diğer şirketler ise Star Rafineri, Arçelik, Tofaş, Ereğli Demir ve Çelik, İskenderun Demir ve Çelik olarak sıralandı.

Listede 34 Bursa firması

Listede 34 Bursa firması yer aldı. Listeye giren Bursalı firmaların üretimden net satışları toplamı 104 milyar 609 milyon 328 bin TL, vergi öncesi dönem karları veya zararları 2 milyar 375 milyon 95 bin lira, ihracatları 7 milyar 601 milyon dolar ve ücretli çalışan toplamı ise 56 bin 317 olarak kayıtlara geçti.

Listeye giren 34 Bursa firması, Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu arasında üretimden net satışların yüzde 9,27’sini, vergi öncesi toplam karları veya zararlarının yüzde 5,28’ini, ihracatın yüzde 16,49’unu ve istihdamın yüzde 12,58’ini karşıladı.

Bursa firmalarının performansı

Liste’de Oyak – Renault’nun 3 milyar 241 milyon 977 bin üretimden net satış ve 3 milyar 46 milyon dolarlık ilk sırayı alırken, Almaxtex Tekstil ve Rollmech Automotiv de bu sene listeye girmeyi başaran firmalar oldu. 2019 yılı 500 Büyük Sanayi Kuruşu Listesi’nde yer alan Erikli Su, Aptiv Turkey Teknoloji, Özdilek Ev Tekstil ve Göliplik Şeremet Tekstil 2020 yılı listesinde kendisine yer bulamadı. İSO İlk 500’de 10 Bursa firması sıralamasını yükseltmeyi başardı: Bu firmalar arasında en dikkat çekici artış listede 134 basamak yükselerek 139’uncu sırada yer alan Yazaki Otomotiv oldu. 12 Bursa firması ise 2019’a göre 2020 listesinde gerilediler. 279’uncu sıradan, 121 basamak gerileyerek 400’üncü sıraya düşen Durmazlar Makina listede en fazla gerileyen Bursa firması oldu.

İhracat gerilerken ihracatçı sayısı arttı

Türkiye’nin 500 büyük sanayi kuruluşunun üretimden satışları 2020’de önceki yıla göre yüzde 15,3 artarak 1 trilyon 179 milyar liraya yükseldi. Büyüme performansı, 2018’deki yüzde 34,5 ve 2019’daki yüzde 16,4’lük artışlarla karşılaştırıldığında yavaşladı.

İSO 500’ün ihracatı yüzde 12,8 gerileyerek 64,1 milyar dolar oldu. İhracat performansı Türkiye’nin genel ve sanayi ihracat performansından bir ölçüde olumsuz ayrışsa da İSO 500 yine Türkiye ihracatı içindeki ağırlığını korudu. En büyük 500 şirket, geçen yıl Türkiye ihracatının 37,8’ini, sanayi sektörü ihracatının ise yüzde 39,2’sini gerçekleştirdi. 2000’li yılların ortalarından itibaren 460 bandında seyreden ihracat yapan kuruluşların sayısı 2020’de 465 oldu.Bursa firmalarının İSO 500 ihracatı ise bir önceki listeye göre yüzde 16,28 azalarak 7 milyar 601 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. İSO 500’de yer alan firmaların toplam ihracatının yüzde 16,49’unu karşılayan Bursa firmalarından ihracatın lideri ise Oyak – Renault oldu.

İstihdam artışı yüzde 3’e yaklaştı

İSO 500’ün istihdamı tüm olumsuz gelişmelere rağmen yüzde 2,9 artış gösterdi. Ödenen maaş ve ücretlerdeki artış oranı ise yüzde 14,4 oldu. Yabancı sermaye paylı kuruluşların sayısı geçen yıl 110’a indi. Bu gelişme, 2009’dan sonra İSO 500 içinde yer alan yabancı sermaye paylı kuruluş sayısında yaşanan kademeli gerilemenin devam ettiğini gösterdi. Halka açık kuruluşların sayısı 67 ile yatay seyrini korudu.İlk 500’de yer alan kuruluşların bağlı olduğu oda bilgilerine göre sıralanması sonucu sanayideki Anadolu ağırlığının arttığı gözlendi. Buna göre son yıllarda sayısal olarak düşüş yaşanmasına karşın en büyük pay 161 şirketle hala İstanbul Sanayi Odası’na ait bulunuyor. İstanbul’u 44 şirketle Ege Bölgesi Sanayi Odası izlerken, Ankara 37, Kocaeli 36, Gaziantep 29, Bursa 19 şirketle araştırmada yer aldı.

Listede yükselenler

2019 İlk 500 Listesi’nde yer almayan Yeşim Tekstil Almaxtex ve Rollmech Automotive bu sene listeye girdiler. Almaxtex 198’inci sırada yer alırken, Rollmech 478’inci sıradan İlk 500’ girdi. 2020 İSO ilk 500’de sıralamasını en fazla yükselten Bursa firmaları ise şöyle oldu: Yazaki Otomotiv 273’ten 139’a (+134), Küçükçalık Tekstil 377’den 286’ya (+91), Marmarabirlik 437’den 403’e (+34), Pro Yem San. 112’den 91’e (+21), Bosch Rexroth 181’den 161’e (+20), Harput Tekstil 442’den 423’e (19), Cargill Tarım 131’den 113’e (+18), Döktaş Dökümcülük 213’ten 202’ye (+11), Türk Prysmian Kablo 172’den 164’e (+8), Zorluteks Tekstil 193’ten 187’ye (+6) yükseldi.

Listede gerileyenler

2020 İSO İlk 500’de geçen yıla göre Durmazlar Makina 279’dan 400’e (-121), Akbaşlar Tekstil 364’den 480’e (-116), Karsan Otomotiv 146’dan 219’a (-73), Chassis Brakes 274’den 341’e (-67), Coşkunöz Metal Form 261’den 326’ya (-65), TARFAŞ 403’ten 456’ya (-53), Odelo Otomotiv 441’den 487’ye (-46), Beyçelik Gestamp 116’dan 147’ye (-31), Leoni Kablo 322’den 350’ye (-28), Korteks Mensucat 109’dan 129’a (-20), Gemlik Gübre 414’ten 432’ye (-18), Uludağ İçecek 411’den 427’ye (-16), Borusan Mannesmann 80’den 95’e (-15), SÜTAŞ 57’den 67’ye (-10), Asil Çelik 119’dan 128’e (-9), ÇEMTAŞ Çelik 353’den 361’e (-8), Aunde Teknik Tekstil 171’den 175’e (-4), Bosch San. 31’den 34’e (-3), Hastavuk 228’den 229’a (-1), Borçelik 27’den 28’e (-1) ve TOFAŞ 7’den 8’e (-1) sıraya geriledi.

4 firma listeye giremedi

Geçen yıl İlk 500 firma arasında yer alan Erikli Su, Aptiv Turkey Teknoloji, Özdilek Ev Tekstil ve Göliplik Şeremet Tekstil 2020 listesinde kendine yer bulamadı.