İşsizlik rakamları açıklandı

Eylül ayında işsizlik oranı yüzde 11,5 seviyesinde gerçekleşti. Böylece işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,3 puanlık azaldı.

İstihdam edilenlerin sayısı 2021 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre 426 bin kişi artarak 29 milyon 254 bin kişi, istihdam oranı ise 0,6 puanlık artış ile %45,8 oldu.

Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı %51,7 olarak gerçekleşti

İşgücü 2021 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre 356 bin kişi artarak 33 milyon 48 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,5 puanlık artış ile %51,7 olarak gerçekleşti.