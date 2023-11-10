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İşsizlik oranı yüzde 9,1'e geriledi
Türkiye'de işsizlik oranı, eylülde bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 9,1'e geriledi.
Ekonomi 10.11.2023, 10:27
Türkiye'de işsizlik oranı, eylülde bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 9,1'e geriledi.
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