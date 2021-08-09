İnşaat Seramikleri 32,36 puanla ihracata katkıda zirvede

Aşılama uygulamaları, ihracat pazarlarımızdaki normalleşme, yılın ikinci yarısına yönelik iyimser beklentiler doğrultusunda dünya ticaretinde büyüme hızlanırken, Türkiye ihracatı da bu gelişmelerden olumlu yararlanıyor. 2021 yılında yaşanan iyileşmeler, Türkiye’nin dış ticareti ile Türkiye ihracat katkı endeksi sonuçlarını da etkiledi. Buna bağlı olarak 2021 yılının ilk yarısı sonunda Türkiye ihracat katkı endeksi yeniden pozitife döndü. Türkiye’de sanayi sektörlerinin ihracata katkısını ölçmek amacıyla Türkiye Seramik Federasyonu desteğiyle uzmanlar tarafından hazırlanan ‘Türkiye İhracat Katkı Endeksi’nin 2021 yılı ilk yarı sonuçlarına göre; inşaat seramikleri ve sanayi ürünleri sektörü yılın ilk yarısını zirvede tamamlayan sektörler oldu.

En yüksek ihracat katkı oranını 32,36 ile inşaat seramikleri gerçekleştirdi

Türkiye imalat sanayinin ihracat genel katkı oranı 2020 yılını 0,93 puan ile negatif kapatırken, 2021 yılı ilk çeyreğinde katkı oranı 0,97’ye yükseldi. İkinci çeyrekte ise bu oran 1,02 ile pozitife döndü. 2021 ilk yarı sonu katkı endeksi verilerine göre, en yüksek ihracat katkı oranını 32,36 ile inşaat seramikleri gerçekleştirdi. İnşaat seramikleri ihracatı 2021 yılının ilk yarısında 645 milyon dolar olarak gerçekleşti. İhracata mutlak katkısı ise 631 milyon dolar oldu.

Seramik kaplama malzemeleri ihracatı değer olarak yüzde 38,1 artarak 475 milyon dolara yükseldi. Seramik sağlık gereçleri ihracatı ise yüzde 46,6 artarak 170 milyon dolara ulaştı. Seramik kaplama malzemeleri ihracatı miktar olarak 33,5 artarak 1,46 milyon tona çıkarken, seramik sağlık gereçleri ihracatı miktar olarak yüzde 41,7 artarak 101.120 tona ulaştı. Seramik sağlık gereçleri ihracat birim fiyatı 2021 yılı ilk yarısında 1,68 dolar/kg’ye yükselirken, seramik kaplama malzemeleri ihracat birim fiyatı 0,325 dolar/kg’ye çıktı.

Giyim eşyaları sektörü ikinci, mobilya sektörü üçüncü oldu

İlk yarı itibarıyla 20 sanayi kolu içinde ihracat katkı oranı pozitif olan sektör sayısı 13 oldu. İnşaat seramiklerini takiben en yüksek katkı oranına sahip iki sektör 14,03 ile giyim eşyaları ve 7,71 ile mobilya sektörü oldu. Bu iki sektörde de katkı oranları yeni yılda yükselirken, ilk yarı sonunda en yüksek ihracat gerçekleştiren ana metal sanayinin katkı oranı 0,80, motorlu kara taşıtları sanayinin katkı oranı 1,16 ve gıda ürünleri katkı oranı 2,10 olarak gerçekleşti. 7 sanayi kolunun ihracat katkı oranları dördüncü çeyrekte negatif oldu. En yüksek negatif oran ise 0,21 ile elektronik ve bilgisayar sanayinde görüldü.

“İhracat, yılın ilk yarısında geçen seneye göre yüzde 40,2 artış gösterdi”

Endeks verilerini değerlendiren Türkiye Seramik Federasyonu Başkanı Erdem Çenesiz, “Seramik sektörü, yıllar itibarıyla Türkiye İhracat Katkı Endeksi’ndeki mutlak katkısını artırmaya devam ediyor. Geçen yıl dahi pandeminin tüm olumsuzluklarına rağmen ihracat hedeflerimizi yakaladık ve bir önceki yıla göre daha fazla ihracat yaptık. Aynı büyüme, bu yıl da devam ediyor. 2021 yılının ilk yarısında ihracat 2020 yılına göre yüzde 40,2 ve 2019 yılına göre ise yüzde 43,0 arttı. İnşaat seramikleri ise 2020 yılında ihracatını artıran çok az sayıdaki sektörlerden biri olurken, bu yılın ilk yarısında da ihracatı ve ihracata katkısı önemli ölçüde arttı. Bu yılın sonuna kadar minimum yüzde 5’lik bir büyüme bekliyoruz. Bu büyümenin en büyük kısmının yine ihracattan geleceğini öngörüyoruz. Türk seramik sektörü dünyada önemli bir oyuncu. İhracatın lokomotif sektörlerinden biriyiz. Amacımız, başta Amerika pazarı olmak üzere ihracat yaptığımız ülkelerde daha da güçlenmek ve yeni pazarlar keşfederek dünya lideri olmak.” dedi.