İnşaat sektöründe dışa bağımlılık azalıyor

Bolu’da 30.000 m²’lik alana kurulu modern teknoloji ile donatılmış fabrikasında 30 milyon m²’yi aşan Geogrid üretimiyle 5 kıtadan 72 ülkeye ihracat yapan şirket, T.C. Sanayi Bakanlığı onaylı AR-GE merkezinde geliştirdiği katma değeri yüksek ürünlerle ülkemizin dışa bağımlılığını azaltma hedefiyle çalışıyor.

Faaliyette bulunduğu inşaat sektörünün ihtiyaçlarını karşılamak ve ülke sanayisine katkıda bulunmak üzere 1998 yılında yüzde 100 yerli sermayeyle kurulan İstanbul Teknik, yapı malzeme üretim, satış ve çözüm mühendisliği alanında kriterleri değiştiriyor. Bolu’da 30.000 m² alana kurulu modern teknoloji ile donatılmış tesislerinde üretim yapan, yurt içinde 1000 noktada, yurt dışında 5 kıta ve 72 ülkede ürünleri güvenle kullanılan şirket; Türkiye’nin en büyük geogrid ve asfalt kimyasalları üreticisi olarak liderliğini sürdürüyor.

Türkiye’nin en büyük Geogrid üreticisi olarak “Yaşamı iyileştirmek için” mottosuyla sektörünü domine eden İstanbul Teknik; geosentetikler, asfalt kimyasalları, yalıtım ürünleri, yeşil çatı ürünleri ve mermer ürünlerinde yurt içi ve yurt dışı pazarlara satış hizmeti de veriyor.

Pandemiye rağmen 2020’de bir önceki yıla göre yüzde 30 büyüme

Hem hacim hem de bilgi birikimi olarak geosentetikler ve asfalt alanında sektör lideri olduklarının altını çizen İstanbul Teknik Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Macit Tanyol, pandeminin gölgesinde geçen, tüm dünyayı ekonomik ve ticari anlamda sarsan 2021’de süreci olumlu yöne çeviren adımlar attıklarını söylüyor. Macit Tanyol, şu açıklamalarda bulunuyor:

“2020 yılının neredeyse başında tüm dünya zorlu bir döneme girdi. Tedarik zincirlerinin neredeyse kopma noktasına gelişi, seyahat kısıtlamaları ve karantina koşullarına rağmen motivasyonumuzu asla kaybetmedik. Asla rehavete kapılmadık. Asla tempomuzu düşürmedik. İstanbul Teknik olarak 2020 yılında aldığımız önlemler eşliğinde üretimimize kesintisiz devam ederek yılı 173 milyon TL ciro ve 2019’a göre yüzde 30 büyüme ile kapattık. Özellikle asfalt konusundaki AR-GE çalışmalarımız nihai sonuçlarını verdi ve 2019’dan 2020’ye asfalt ve ihracat alanında da hedeflerimizin üzerine çıkarak ciromuzun yüzde 20’sini ihracattan elde etmeyi başardık. İstihdamda da ciddi bir katma değer yarattık; 2019 yılından 2020 yılına yüzde 25’e yakın, 2021 yılında ise 2019’a kıyasla yüzde 50’nin üzerinde istihdamımızı arttırmış durumdayız. 2021 yıl sonu hedefimiz yüzde 30’larda seyreden büyümeyi yakalamak ve ihracatımızın ciromuz içindeki payını yüzde 50’lere ulaştırmak.”

Temel hedef, yaşamı iyileştirmek

Başarılarındaki temel esasların yerli üretime verdikleri önemin yanı sıra yenilikçi, kaliteli, hatasız ürün geliştirme prensipleri, alanında yetkin mühendis kadrosu ve operasyonel süreçlerdeki sürdürülebilir iyileşme yaklaşımları olduğunu dile getiren Tanyol, hedefleri hakkında da bilgi veriyor:

“İstanbul Teknik olarak inanıyoruz ki herkes yaptığı iş, ürettiği ürün, geliştirdiği çözümler ile tüm insanlığın yaşamını iyileştirmek için küçük de olsa bir katkıda bulunabilir. Biz de gerek üretimimiz gerekse AR-GE merkezimizde yaptığımız çalışmalarla elimizden gelen katkıyı sunmaya çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. Yola çıkarken edindiğimiz "Yaşamı İyileştirmek İçin" mottomuz artık bizim için kurumsal bir vaade dönüştü. Hızla büyümeye devam ederken, bu vaadimizden vazgeçmeyeceğiz. Hedefimiz mevcut pazar payını korumak. Hacim olarak geçen sene bir üretirken bu yıl üç üretiyor olacağız. Üretimden satışlarımız giderek büyüyor, büyümeyi sürdürecek. Fabrikamızın bulunduğu Bolu’da ilk 4 sanayi kuruluşundan biri olmak için büyük çaba sarf ediyoruz.“