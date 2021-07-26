İnşaat Malzemeleri Üretim Endeksi haziranda en yüksek seviyesini gördü

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından her ay düzenli olarak yayınlanan İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi'nin haziran sonuçları yayınlandı.

Buna göre, Bileşik Endeks, hazirandaki açılmalardan iki yönlü olumlu etkilendi. Faaliyetler tarafında sıçrama yaşandı. Kademeli açılma takvimine geçilmesi de güven ve beklentilerde iyileşme sağladı.

Kademeli artışını haziranda da sürdüren Bileşik Endeks, önceki aya göre 1,73 puan yükselerek 79,04 puana ulaştı.

İnşaat malzemeleri sanayi faaliyetlerinde haziranda sıçrama yaşandı. Mayıstaki tam kapatma uygulamaları ve bayram tatiliyle durağanlaşan faaliyetler, haziranda açılmayla önemli ölçüde genişledi.

- Üretim Endeksi 9 puan birden yükseldi

Faaliyet Endeksi haziranda önceki aya göre 4,9 puan arttı. Tüm faaliyet gruplarında önemli artışlar gerçekleşen Faaliyet Endeksi, 2017 Ağustos'tan sonraki en yüksek seviyesine yükseldi.

Üretimde haziranda yüksek bir büyüme gerçekleşti. Üretim Endeksi, 201,8 puanla endeksin ölçülmeye başlandığı 2013 Ağustos'tan beri en yüksek seviyesine ulaştı. Mayısta 192,8 olarak gerçekleşen endeks, daha önceki en yüksek seviyeyi Nisan 2017'de 195,5 puanla görmüştü. Cirolar haziranda iç satışlar ve ihracattaki yüksek artışlarla sıçrama gösterdi.

İnşaat sektöründe mevcut işler ve yenileme işleri inşaat malzemeleri sanayisinde de belirleyici olmaya devam etti. Haziran ayı başından itibaren faaliyetlerin hızlı bir büyüme eğilimi içine girdiği görüldü.

Güven Endeksi haziranda temkinli ve yavaş artışını sürdürdü. Kapatma önlemlerinin olumlu sonuçlar vermesi ve haziran başından itibaren kademeli açılmaya geçilmesi güveni destekledi. Güven seviyesi haziranda önceki aya göre 0,46 puan arttı.

Türkiye ekonomisine ilişkin güven seviyesi arttı. İnşaat sektöründe ve inşaat malzemeleri sanayisinde güven sınırlı ölçüde artış gösterdi. Yurt içi pazarlarda güven yükselirken, ihracat pazarlarına yönelik güvende hızlı artış yaşandı. Güven Endeksi açılmalar ve yüksek mevsime girişin etkileriyle desteklendi.

- Beklenti Endeksi, kesintisiz artışına devam etti

Beklenti Endeksi de haziranda ayında artışına devam etti. Tüm alt göstergelerinde artış gerçekleşen endeks, haziranda önceki aya göre 0,9 puan yükseldi. Böylece endeksteki 2021'de süren artış devam etti.

Türkiye ekonomisine ilişkin beklentilerde sınırlı artış oldu. Haziranda, gelecek üç aya ilişkin alınan yurt içi ve ihracat siparişlerinde artış yaşandı. Üretim beklentisi ise kuvvetli arttı. Yurt dışı siparişlerdeki artışa bağlı olarak üretim beklentileri kuvvetlendi.

Kademeli açılmanın sürmesi ve işlerde yüksek mevsime girilmesiyle yaz aylarında Bileşik Endeks'in artışını sürdürmesi bekleniyor.