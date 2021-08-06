İnşaat malzemeleri ihracatı haziranda 25,86 milyar dolarla zirve yaptı

İSTANBUL (AA) - Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) İnşaat Malzemeleri Sanayi Dış Ticaret Endeksi’nin Haziran 2021 sonuçlarına göre, inşaat malzemeleri ihracatı haziran ayı itibarıyla yıllık (son 12 aylık) değer olarak 25,86 milyar dolar ile tarihin en yüksek seviyesine çıktı.

Türkiye İMSAD, İnşaat Malzemeleri Sanayi Dış Ticaret Endeksi’nin Haziran 2021 sonuçlarını duyurdu.

Buna göre, haziran ayında 2,89 milyar dolar seviyesine ulaşan inşaat malzemeleri ihracatı ile endeksin ölçülmeye başlandığı 2013 yılı ağustos ayından bu yana en yüksek aylık ihracat gerçekleşti.



Endeks, haziran ayında pazarlardaki iyileşme ve canlanma ile son yılların en yüksek performansını gösterdi. Haziran ayında özellikle yurtdışı pazarlardaki "büyük açılma" ile talepte yüksek bir artış yaşandı. Bu gelişmeler doğrultusunda haziran ayında 2,89 milyar dolar seviyesine ulaşan ihracat, değer olarak aylık rekorunu kırdı.



Haziran ayında değer olarak endeksin ölçülmeye başlandığı 2013 ağustos ayından bu yana en yüksek aylık ihracat gerçekleşti. Haziran ayında inşaat malzemeleri ihracatı miktar olarak da 5,85 milyon tona ulaştı. Böylece miktar olarak tüm zamanların en yüksek ikinci aylık ihracatı yapıldı.

Aynı zamanda 2021 yılı haziran ayı itibarıyla yıllık (son 12 aylık) inşaat malzemeleri ihracatı 25,86 milyar dolar ile tarihin en yüksek seviyesine çıktı.



Pazarlarda, salgındaki dördüncü dalgaya rağmen büyüme beklentileri ile talep artışı sürüyor. Dış pazarlarda artan talebin yıl sonuna kadar devam etmesi, dolayısıyla ihracatta yüksek seviyelerin sürmesi bekleniyor. Temmuz ayındaki uzun tatil nedeniyle ihracat verisinin zayıflayacağı, ağustos ayından itibaren ise ihracat artışının hızlanacağı öngörülüyor.





- Ortalama ihracat birim fiyatları yükseliyor





İnşaat malzemeleri sanayisinin ortalama yıllık ihracat birim fiyatı haziran ayında geçen yılın haziran ayına göre yüzde 48,5 arttı. 2020 yılı haziran ayında ortalama ihracat fiyatları gerilemiş ve 0,33 dolar/kg olmuştu. İhracat birim fiyatı 2021 yılı haziran ayında 0,49 dolar/kg oldu. Ayrıca haziran ayında 2018 yılı aralık ayından bu yana en yüksek ortalama ihracat birim fiyatı gerçekleşti.





- İhracat rekoruna tüm alt sektörler katkı sağladı





Haziranda inşaat malzemeleri ihracat performansı alt sektörler itibarıyla birbirlerine benzer eğilimler gösterdi. Değer, miktar ve birim fiyat olarak ihracatta eğilimler artış yönünde oldu. Geçen yılın haziran ayı Kovid-19 salgınının etkilerinin hissedildiği ay olmuştu. Bu nedenle bu yılın haziran ayında baz etkileri sürdü. Ancak esas etki pazarlardaki yüksek talepten kaynaklandı. Haziran ayında 8 alt ürün grubunun tamamında ortalama ihracat birim fiyatları 2020 yılı haziran ayına göre yükseldi.



Küresel emtia ve nihai ürün fiyatlarındaki artış etkili olmaya devam etti. 2021 yılı haziran ayında demir çelik ürünlerinin ortalama ihracat birim fiyatları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 42,6 yükseldi. Mineral, taş ve toprak ürünlerin ortalama ihracat fiyatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 35,1 arttı. Elektrik malzemeleri ve teçhizatları ortalama ihracat birim fiyatı yüzde 29, ağaç ve ahşap ürünleri ortalama ihracat birim fiyatı yüzde 21,3, metal bazlı ürünlerin ortalama ihracat birim fiyatı yüzde 16 yükseldi.

Bu yılın haziran ayında 8 alt ürün grubunun 7’sinde ihracat miktar olarak geçen yılın haziran ayının üzerinde gerçekleşti. 2021 yılı haziran ayında en yüksek ihracat miktar artışı yüzde 48,5 ile metal bazlı ürünlerde gerçekleşti. Ağaç ve ahşap ürünleri ihracatı yüzde 45,3, kimyasal bazlı ürünlerin ihracatı yüzde 40,5, yalıtım malzemeleri ihracatı yüzde 40,4 arttı. Gerileme prefabrik yapılarda görüldü.



2021 yılı haziran ayında 8 alt ürün grubunun 7’sinde ihracat değer olarak yükseldi. Değer olarak yaşanan önemli artışlarda baz etkisi ile fiyat artışları etkisi de bulunuyor. 2021 yılı haziran ayında değer olarak en yüksek ihracat artışı yüzde 89,6 ile demir çelik ürünlerinde gerçekleşti. Demir çelik ürünleri ihracatı aylık bazda uzun süre sonra ilk kez 1,2 milyar doları da aştı. Haziran ayında değer olarak ihracat artışı ağaç ve ahşap ürünlerinde yüzde 76,1, metal bazlı ürünlerde yüzde 72 olarak gerçekleşti. Gerileme prefabrik yapılarda yaşandı.





- İthalat artışı sürüyor





2021 yılı haziran ayında inşaat malzemeleri ithalatı bir önceki mayıs ayına göre artarak 752 milyon dolara ulaştı. 2021 yılı haziran ayında inşaat malzemeleri ithalatı 294 bin 50 ton oldu. Miktar olarak yılın en yüksek ikinci aylık ithalatı yaşandı. İnşaat malzemeleri sanayi ithalat birim fiyatı 2020 yılı haziran ayında 2,65 dolar/kg iken 2021 yılı haziran ayında 2,56 dolar/kg oldu.





- Türkiye sanayisinin ihracat performansı ivme kazandı





Türkiye sanayisinin ihracat performansı haziran ayında ivme kazandı. Haziran ayında pazarlardaki açılmalar ihracat performansını olumlu etkiledi. 2021 yılı haziran ayında sanayi ürünleri ihracatı değer olarak bir önceki mayıs ayının yüzde 21,1 üzerinde gerçekleşti. Haziran ayında küresel pazarlarda aşılama ile gelen iyimserlik ve talep artışı devam etti.

Türkiye toplam sanayi ürünleri ihracatı miktar olarak ise 2021 yılının haziran ayında bir önceki mayıs ayına göre yüzde 9,6 yükseldi. Haziran ayında sanayi ihracatı miktar olarak da kuvvetlendi. Haziran ayında ortalama ihracat birim fiyatlarında hissedilir bir artış yaşandı. Sanayi malı ihracatında ortalama birim fiyatları 2021 yılı mayıs ayında 1,31 dolar/kg iken, 2021 yılı haziran ayında 1,44 dolar/kg oldu. Haziran ayında ortalama ihracat birim fiyatı yılın en yüksek seviyelerine ulaştı. Ortalama ihracat birim fiyatlarının artışında küresel ölçekte emtia ve nihai ürün fiyatlarındaki artış da etkili oldu.

İnşaat malzemeleri sanayisi dışındaki sanayilerin toplam ihracatı değer olarak 2021 yılı haziran ayında bir önceki mayıs ayına göre yüzde 21,7 arttı. Miktar olarak ise yüzde 22,9 artış yaşandı. İnşaat malzemeleri sanayisi dışındaki sanayilerin ortalama ihracat birim fiyatı 2021 yılı mayıs ayında 2,64 dolar/kg iken 2021 yılı haziran ayında 2,61 dolar/kg seviyesine indi. Sanayi ihracatı haziran ayında pazarlardaki yüksek talep ile performansını yeniden artırdı. Bu performansın uzun bayram tatili yaşanan temmuz ayından sonra yeniden kuvvetleneceği tahmin ediliyor.