İMOS Almanya MOW Fuarına katılıyor

Konuyla ile açıklama yapan İMOS Başkanı Osman Aybil “Bildiğiniz gibi yaklaşık bir buçuk yıldır pandemi süreci ile yaşıyoruz. Bu pandemi süreci tüm dünyada gerçekleştirilen fuar organizasyonlarının da ertelenmesine sebep oldu. Bizler de İMOS olarak bu dönemde sanal ikili iş görüşmesi ve sanal fuar çalışmalarımızı yapmıştık. Ancak aşı sonrası yavaş yavaş fuar organizasyonları tekrar yapılmaya başlandı. Bizler de bu kapsamda 19/23 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek Almanya MOW fuarından 240 m2 bir yer aldık. Bu yeri 10 firmamız arasında bölüştürerek bir katalım yapacağız. Katılacağımız fuar Almanya ve çevre ülkelerde faaliyet gösteren büyük zincir mağazaların ve büyük satın alma birlikleri temsilcilerinin ziyaret ettiği ve alımlarını planladıkları bir fuar. İnşallah bu sene orada sunumumuzla, ürünlerimizle hem şehrimizi hem ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz” dedi.

Pandeminin mobilya pazarında taşları yerinden oynattığına vurgu yapan Başkan Osman Aybil “Pandemi hammaddeye ulaşımı aksattı, hammadde de fiyat artışları yaşandı ama bir de mobilya sektörünün en büyük ihracat bölgesi konumunda olan uzak doğu ülkelerinin sorgulanmasına sebep oldu. Pandemi öncesi ulaşmakta zorlandığımız bazı Avrupalı firmalar artık kendileri bizlere ulaşmaya başladılar. Türkiye jeopolitik konumu ve üretim kabiliyetleri ile bu yaşananları kendisine kalıcı avantajlar olarak çevirebilir. İnegöl olarak da bu durumdan faydalanarak çıkmamız gerekiyor. Bu fuarlar inşallah sadece katılımcı firmalara değil tüm şehrimize fayda sağlayacak” şeklinde konuştu.

Bu sene için başka fuar katılımları daha yapacaklarını belirten Başkan Aybil “2021 yılında Almanya MOW fuarı dışında Moskova Mebel fuarına da katılım gerçekleştireceğiz. 2022 yılı başında da Ukrayna Interior Mebel fuarına katılım yapacağız. Fuarları ve ülkeleri seçerken şu an yaşadığımız konteyner sıkıntısının 2022 yılında da devam edeceğini öngörerek konteynere gerek olmayan karayolu ile ihracat yapabileceğimiz ülkelerden seçtik. Ülkemizden Almanya’ya, Rusya’ya ya da Ukrayna’ya çok kısa sürede ihracat yapabiliyorsunuz ve konteyner sıkıntısı sizi etkilemiyor. Bu büyük bir avantaj” dedi.

Fuara katılan firmalara cesaretlerinden ve desteklerinden dolayı teşekkür eden Osman Aybil “Almanya MOW fuarı katılımı bir önceki başkanımız Okan Güler zamanında gündemimize aldığımız bir proje. Ben bu fuara katılarak bizlerle olan Cemre Koltuk, Gündoğdu Mobilya, Hilal Genç Odası, Ring Mobilya, Şevketoğulları Mobilya, Elegancia Koltuk, Eral Mobilya, Yol Mobilya ve Okan Koltuk firmalarına teşekkür ediyorum” diyerek sözlerini tamamladı.