İlk çeyrekte en çok ihracat yapılan ülkeler belli oldu

Ülkelere yönelik ihracat da 54 milyar 317 milyon dolar olarak gerçekleşti.

İlk çeyrekte en fazla ihracat 4 milyar 877 milyon dolarla Almanya'ya yapıldı. Almanya'ya dış satım, Ocak-Mart 2022'ye göre yüzde 0,4 arttı.

Almanya'yı, 2,97 milyar dolarla ABD, 2,9 milyar dolarla İtalya, 2,76 milyar dolarla Birleşik Krallık, 2,48 milyar dolarla Fransa ve Rusya, 2,43 milyar dolarla İspanya izledi.

Söz konusu dönemde Irak'a 2,05 milyar dolar, Hollanda'ya 1,67 milyar dolar, İsrail'e ise 1,46 milyar dolarlık ihracat yapıldı. En çok ihracat gerçekleştirilen ilk 10 ülkeden 5'i AB'de yer aldı.

Ocak-Mart 2023'te 13 ülkeye yapılan ihracat, 1 milyar doları aştı. İlk 10 dışında yer alan diğer ülkeler Polonya, Romanya ve Birleşik Arap Emirlikleri oldu.

Bulgaristan ve Belçika'nın Türkiye'den yaptığı ithalat da 1 milyar dolar sınırına yaklaştı.

Söz konusu dönemde 100 milyon dolar ve üzerinde ihracat yapılan ülke sayısı 76 olarak kayıtlara geçti.