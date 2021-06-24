İklimlendirme sektörü ihracat hedefini aşmayı planlıyor

İklimlendirme Sanayi İhracatçılar Birliği (İSİB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Hakkı Şanal, Türk iklimlendirme sektörünün martta 547 milyon dolarlık satışla aylık ihracat rekorunu kırdığını belirterek, "Sektör olarak 2021 ihracat hedefimiz olan 5,5 milyar dolar barajını geçmeyi amaçlıyoruz." dedi.

Şanal, AA muhabirine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının birçok alanda değişim ve dönüşüme yol açtığını söyledi.

Bu süreçte iş yapış şekillerinden ticari uygulamalara, sosyal hayattan alışveriş kültürlerine kadar pek çok konunun yeniden öğrenildiğini ifade eden Şanal, "Türk iklimlendirme sektörü olarak 2021'in ilk yarısına bir önceki yıla göre yüzde 20'lik bir ihracat artışıyla başladık. Martta 547 milyon dolarlık ihracatla tüm zamanların aylık rekorunu kırdık. Yılın ilk 5 aylık periyodunda ise ihracatta yüzde 42,8'lik büyümeyle 2 milyar 442 milyon dolara ulaştık. 2020'nin aynı döneminde ihracatımız 1 milyar 709 milyon dolar olarak gerçekleşmişti." diye konuştu.

Şanal, iklimlendirmenin alt sektörlerindeki ihracat kategorilerine ilişkin de şu bilgileri verdi:

"Yılın ilk 5 ayında, geçen yılın aynı dönemine kıyasla ısıtma sistem ve elemanlarında yüzde 62,1 büyümeyle 580,7 milyon dolar, soğutma sistem ve elemanlarında yüzde 28,1 artışla 314,8 milyon dolar, klima sistem ve elemanlarında yüzde 33,1 büyümeyle 296,4 milyon dolar, tesisat sistem ve elemanlarında yüzde 39,9 artışla 940 milyon dolar, havalandırma sistem ve elemanlarında yüzde 47,7 artışla 259,7 milyon dolar, yalıtım malzemelerinde de yüzde 42,1 büyümeyle 49,4 milyon dolar büyüklüğe ulaştık."

Şanal, sektörün kilogram başına ihracat birim fiyatının 4,6 dolar olarak gerçekleştiğini bildirdi.

Bu yılın ilk 5 ayında sektörün en çok ihracat gerçekleştirdiği 5 ülkenin Almanya, Birleşik Krallık, İtalya, Fransa ve Özbekistan olduğunu belirten Şanal, "Söz konusu dönemde kombi, radyatör, ticari tip soğutucular, polietilen boru ve ekipmanları ihracatı rakamsal baz da yine ilk sırada yer aldı. Söz konusu aylarda özellikle hava filtreleri başta olmak üzere, havalandırma sistemleri, klima ürünleri ihracatımızda bir önceki yıla göre önemli bir artış gösterdi." değerlendirmesinde bulundu.

Şanal, en çok ihracat yapan illerin İstanbul, Kocaeli, Manisa, İzmir, Ankara, Bursa olduğunu aktardı.

Bu yılın kalan kısmında salgının hafifleyeceği öngörüsüyle ihracat artış performanslarının yükselmesini beklediklerini ifade eden Şanal, "Fiziki yapılacak fuar ve tanıtım organizasyonlarıyla firmalarımız hedefledikleri pazarlarda aktif ihracatlarını daha da artıracak. Sektör olarak 2021 ihracat hedefimiz olan 5,5 milyar dolar barajını geçmeyi amaçlıyoruz." dedi.

"Kovid-19 sonrasında üretim rekabeti yaşanacak"

Şanal, 2021'de dünya dış ticaret hacminin minimum yüzde 7 büyüyeceğinin tahmin edildiğine dikkati çekerek, Kovid-19 sonrasında artan talebi karşılamak için ülkeler arasında üretim rekabeti yaşanacağını vurguladı.

Sektörün ihracatta birinci sırada yer alan Avrupa Birliği ve diğer Avrupa ülkelerinde pazar paylarını daha da artırmak istediklerine işaret eden Şanal, "Son dönemde deniz yolu taşımacılığında yaşanan aşırı fiyat artışı sonrasında Uzak Doğu menşeli ürünlerin lojistik maliyeti artışlarından kaynaklı süreçler kısa sürede çözülmezse sektör olarak özellikle Avrupa ülkelerine yönelik rekabet gücümüz artacak. Bu konuyu mercek altına alarak İSİB olarak yeni stratejik planlar yapmaktayız. Afrika ve Güney Amerika ülkelerinde ihracat payımızı artırmayı planlıyoruz. Brexit sonrası İngiltere üzerine yoğun çalışma yapıyoruz." diye konuştu.

Şanal, Kovid-19 sürecinde ticaretin yön değiştirdiği ülkelerdeki fırsatları doğru analiz ederek yılı planladıklarını dile getirerek, sektörü oluşturan ihracatçı birliği, sektör meclisi ve dernekleriyle uyum içinde hareket ettiklerini, klima ve havalandırma alanında dünyanın talep ettiği ürünlere hızlı bir şekilde yanıt verdiklerini anlattı.

Yatırım bekleyen ve süreç içinde askıya alınan tüm yatırımları hayata geçirmeye başladıklarını belirten Şanal, "Virüsle ilgili yeni tehditler, iklimlendirme sistemlerinde yeni dizaynların, yeni ürünlerin ve yüzde 100 taze havalı iklimlendirme sistemleri kullanımının artacağını gösterdi. Biz de Ar-Ge ve inovasyon vizyonumuzla yeni ürün geliştirme konusunda çalışmalarımıza hız verdik." ifadelerini kullandı.

Şanal, bu yıl Özbekistan, Birleşik Krallık ve Kanada ile dijital heyet organizasyonu düzenlediklerini ve toplam 18 dijital ticaret heyeti organize etmeyi planladıklarını söyledi.

Sektör olarak 209 ülke ve bölgeye ihracat gerçekleştirdiklerini dile getiren Şanal, "Daha önceden sıfıra yakın ihracatımız olan Barbados, Honduras, Gabon, Liberya gibi pazarlara 2020 yılı itibarıyla ihracat yapar hale geldik." dedi.

Karbon salımı ve yeni ürünler

AB ülkelerinin karbon salımını düşürmek ve ozon tabakasını korumak için verimlilik değerleri yüksek ürünlerin kullanımını zorunlu hale getirdiğini hatırlatan Şanal, özellikle ısıtma alanında yeni nesil çevreci ısı pompası gibi ürünlerin kullanılmasının teşvik edildiğini ve doğal gaz kaynaklı ısı üreticilerinden uzaklaşma hazırlıklarının başladığını aktardı.

Şanal, sektör firmalarının Avrupa'daki pazarı korumak için ürünlerini yeni kriterlere uygun hale getirmek için çalıştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"İlerleyen yıllarda ısı pompası sistemleri pazarı daha da büyüyecek. Bu alanlarda sektör olarak yeni yatırımlar yapmaya ihtiyacımız var ancak bu ürünlerin ilk yatırım maliyeti yüksek olduğu için Türkiye pazarı henüz çok küçük. Büyük yatırımlar için iç pazarın büyümesi gerekiyor. Devletimizin bu ürünlerin kullanımı için yatırım teşvik mekanizmasını hayata geçirmeli. Avrupa'daki bir çok ülke, bu ürünlerin kullanımını finansal olarak destekliyor. Yaşadığımız pandemi süreci gösterdi ki artık yeni iklimlendirme sistemlerinde yüzde 100 taze havalı sistemlerin kullanımı önemli oranda artacak. Sektör olarak yeni tasarımlar ve ürünleri geliştirmemiz gerekiyor."