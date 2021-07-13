İkinci el online otomotiv satışlarında artış

İkinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında satışlar, haziran ayında aylık bazda yüzde 20, araç fiyatları da ortalama yüzde 0,8 puan arttı.

AA muhabirinin Indicata'nın ikinci el online pazar raporundan derlediği verilere göre, Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında geçen ay 135 bin 354 satış (ilandan tamamen kaldırıldığında) gerçekleşti. Mayıs ayı ile kıyaslandığında satışlarda yüzde 20 artış görülürken, geçen yılın haziran ayına kıyasla yüzde 25 düşüş gerçekleşti.

Geçen yılın ilk altı aylık dönemiyle (ocak-haziran) kıyaslandığında, bu yılın ilk altı ay toplamında satışlarda yüzde 15 düşüş görüldü.

Haziranda ikinci el online satışlar içinde binek araçların payı yüzde 83, hafif ticari araçların payı yüzde 17 oldu.

İlana çıkan araçların yüzde 46'sı satıldı

Bu yılın ocak-haziran döneminde 2.el online pazarda 1 milyon 851 bin 122 tekil ilan yayınlanırken, ilanı yayınlanan araçların yüzde 43'ü satıldı.

Haziran ayında ise ikinci el online binek ve hafif ticari pazarında ilana çıkan araç adedi bir önceki aya göre yüzde 6 azaldı. İlana çıkan araçların yüzde 46'sı satıldı.

Araç fiyatlarında yüzde 0,8 puanlık artış

İkinci el pazarında en çok satışı gerçekleşen ilk 28 markanın 200 modeline ait 1.200 varyantın 15 farklı model yılındaki 48 bin 930 ilanının fiyat değişimleri incelenerek yapılan analize göre, ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında haziranda, bir önceki aya göre ortalama yüzde 0,8 puanlık fiyat artışı gözlendi.

2021 yılı ocak-haziran döneminde ise ortalamada yüzde 2 puanlık bir fiyat artışı belirlendi. En çok fiyat artışı yüzde 3,1 puanla hafif ticari araç grubunda gerçekleşti. Bunu yüzde 2,4 puanla B ve yüzde 2,2 puanla A ve C-sedan segmentleri izledi.

İkinci elde dizel tutuluyor

Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari pazarı, motor tipine göre değerlendirildiğinde, haziranda en yüksek payı 88 bin 462 satış ve yüzde 65,36 payla yine dizel otomobiller aldı.

Dizel otomobilleri, 44 bin 208 satış, yüzde 32,66 payla benzinli, 1.467 satış ve yüzde 1,08 payla otogazlı otomobiller takip etti.

Hibrit otomobillerin payı 951 satışla yüzde 0,70 ve elektrikli otomobillerin payı da 266 satışla yüzde 0,20 olarak belirlendi.

Pazarın lideri C segmenti

Segment bazında ele alındığında, geçen ay pazarın lideri 46 bin 437 satış ve yüzde 41,2'lik payla C segmenti oldu.

C segmentinden sonra yüzde 23,4 pay ve 26 bin 328 satışla B ve 19 bin 581 satışla yüzde 17,4 paya sahip olan D segmenti sıralandı.

Ayrıca haziran ayında yüzde 11,9 payla en çok 4 yaş araçların satışı gerçekleşti.

İnternetten kaldırıldığında "satış" olarak sınıflandırılıyor

Öte yandan, makine öğrenmesi, yapay zeka ve büyük verinin birleşmesinden oluşan iş zekası seti Indicata, Türkiye'deki ikinci el online araç pazarını tarayarak günlük 450 binden fazla ikinci el araç datasını analiz ediyor.

Rapordaki satış verileri, ikinci el ticareti yapan kurum ve kuruluşların online pazarda verdikleri ilan verilerine dayanırken, bu verilerin içinde bireysel araç ilanlarına ait veriler bulunmuyor. Online platformda ikinci el ticareti yapan kurumlar, iki sebeple satışa sundukları araçların ilanlarını geri çekiyor. Birincisi, değişen pazar koşullarına göre ilandaki araçların fiyatını revize ederek yeniden ilanı yayınlıyorlar.

Bu ilanların yeniden ne zaman yayınlandığı da Indicata tarafından takip ediliyor.

İkinci olarak ticaret yapan kurum, aracını sattığı için ilandan çekiyor ve yeniden satışa sunacağı bir aracının ilanını yayınlıyor. Bu ikinci grup araç ilanları, yani ilandan tamamen kaldırılan araçlar "satış" olarak kabul ediliyor.