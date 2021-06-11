İkinci el online otomotiv satışları yüzde 21 azaldı

AA muhabirinin Indicata'nın ikinci el online pazar raporundan derlediği verilere göre, Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında geçen ay 112 bin 785 satış (ilandan tamamen kaldırıldığında) gerçekleşti.

Nisan ayı ile kıyaslandığında satışlarda yüzde 21, geçen yılın mayıs ayına kıyasla yüzde 36 düşüş gerçekleşti. Bu yılın ilk beş ayı ile geçen yılın ilk beş ayı kıyaslandığında ise satışlar yüzde 12 azaldı.

Mayısta ikinci el online satışlar içinde binek araçların payı yüzde 82, hafif ticari araçların payı yüzde 18 oldu.