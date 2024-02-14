İkinci el çevrim içi oto pazarında satışlar ocakta arttı

Indicata'nın ikinci el çevrim içi pazar raporuna göre, ocak ayında çevrim içi mecralarda 354 bin 743 kurumsal ilan yayınlandı. Geçen sene aynı döneme göre ilan adetlerinde yüzde 9 düşüş görülürken, satış adedi yüzde 11 artışla 181 bin 774 seviyesinde kaydedildi.

İkinci el çevrim içi binek ve hafif ticari araç pazarında en çok satışı yapılan ilk 35 markanın 249 modeline ait 417 bin 558 ilanın ay boyunca fiyat değişimleri incelenerek yapılan analize göre, geçen ay pazarda perakende fiyatlar bir önceki aya göre yüzde 0,09 düştü.

Motor tipine göre değerlendirildiğinde, söz konusu pazarda geçen ay 107 bin 404 adetle en çok dizel araçlar satıldı.

Dizel otomobilleri, 66 bin 866 satışla benzinli ve 5 bin 94 satışla oto gazlı otomobiller takip etti. Hibrit otomobil satış sayısı 1335, ikinci el elektrikli otomobil satış sayısı 1075 oldu. Ocak 2023'te 473 ikinci el elektrikli otomobil satılmıştı.

Rapora göre ayrıca geçen senenin ocak ayıyla karşılaştırıldığında dizel araç satış payının yüzde 8 düştüğü, elektrikli araçların satış payının ise yüzde 104,3 arttığı gözlendi.