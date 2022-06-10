İhracat ve ithalat birim değer endeksleri nisanda yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayına ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı.

Buna göre, ihracat birim değer endeksi nisanda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 13,3 yükseldi.

Endeks, Nisan 2021'e kıyasla gıda, içecek ve tütünde yüzde 9,3, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 17,6, yakıtlarda yüzde 78,6 ve imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 10,6 artış gösterdi.

İthalat birim değer endeksi nisanda yıllık bazda yüzde 39,4 yükseldi. Endeks geçen yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 26,8, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 24,5, yakıtlarda yüzde 194,8 ve imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 10,4 artış kaydetti.

İhracat miktar endeksi

İhracat miktar endeksi nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10 arttı. Endeks aynı dönemde, gıda, içecek ve tütünde yüzde 8,2, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 9,1, yakıtlarda yüzde 25,1 ve imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 11,4 yükseldi.

İthalat miktar endeksi nisanda yıllık bazda yüzde 3,2 azaldı. Endeks bu dönemde, gıda, içecek ve tütünde yüzde 19,4 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 3,6 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 5,4 ve yakıtlarda yüzde 20,2 azaldı.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış veriler

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre, martta 144,7 olan ihracat miktar endeksi yüzde 11,9 artışla nisanda 161,9'a çıktı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre Nisan 2021'de 141,8 olan ihracat miktar endeksi yüzde 14,4 artışla bu yılın aynı ayında 162,3'e yükseldi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre, martta 109,7 olan ithalat miktar endeksi yüzde 0,3 artarak nisanda 110,1'e çıktı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ithalat miktar endeksi nisanda 107,3 oldu.

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve Nisan 2021'de 91,2 olarak kaydedilen dış ticaret haddi, 17,1 puan azalışla bu yılın nisan ayında 74,1'e düştü.