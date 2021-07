Hitachi Astemo Türkiye’ye MESS’ten ödül

Global bir otomotiv teknoloji şirketi olan Hitachi Astemo, dünya lideri gelişmiş mobilite çözümleri sunmakta olup; xEV, AD/ADAS ve motosikletler dahil olmak üzere çeşitli temel ürün alanlarında pazar payında dünyaya liderlik etmektedir. 27 ülkede yaklaşık 140 tesiste 90.000 kişiyi istihdam ederek dünyanın her yerindeki müşterilerine yakın olmalarını sağlayan dev şirketin Bursa fabrikası, iş sağlığı ve güvenliği alanında geliştirdiği başarılı çalışmalarla ses getirmeye devam ediyor.

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) tarafından düzenlenen İş Güvenliğinin Yıldızları Yarışması’na katılan Hitachi Astemo Türkiye Fabrikası, başarılı projesiyle ödüle layık görüldü.

Yarışmada ‘Davranış Odaklılar’ kategorisine ‘HSE Olimpiyatları’ başlıklı projesi ile katılan firma, yapılan değerlendirme sonucunda kategori birincisi oldu ve ‘Davranış Odaklı Şirket’ ödülünü almaya hak kazandı. Hitachi Astemo Türkiye Fabrikası bu ödülle, iş sağlığı ve güvenliği konusundaki somut çalışmalarını taçlandırdı.

Ödül hakkında açıklamalarda bulunan Hitachi Astemo Türkiye Fabrikası Genel Müdürü Murat Bayram, MESS’in iş sağlığı ve güvenliği alanında farkındalık yaratmak, ortak bir bilinç oluşturmak ve iyi uygulamaları teşvik etmek amacıyla gerçekleştirdiği böylesine önemli bir yarışmada ödül aldıkları için büyük mutluluk yaşadıklarını söyledi.

Başarımızda tüm çalışma arkadaşlarımızın emeği söz konusu

Bayram, fabrikalarında sağlık, güvenlik ve çevre kültürünün çalışanlar tarafından en iyi şekilde algılanmasını ve içselleştirilmesini hedeflediklerini belirterek, “Çalışan katılımı ile bu kültürün yaşayan bir hale gelip yaygınlaşması amacındayız. Büyük önem verdiğimiz iş sağlığı ve güvenliğinde, firma bazında herkesin sorumlu olması ve birlikte aksiyon alınması gerektiğini düşünüyor ve projelerimizde de bunu hayata geçiriyoruz. Bu tür çalışmalarda başarıya ulaşmanın temel noktası, ortak katılım ve bilincin oluşmasıdır. Bu amaç doğrultusunda yola çıktığımız HSE Olimpiyatları projemizde de her bir konu özelinde HSE denetimleri, ramak kala bildirimleri, aksiyon kapatma oranı, iş kazasız geçen gün sayısı, HSE projelerine gönüllü katılım, iş yeri hemşiresi dolaşım puanı, KKD kullanımı, portal üzerinden yapılan HSE gözlem bildirimleri gibi HSE bilincini oluşturan her noktaya temas etmeye çalışarak, farklı kriterler belirlenerek bir puanlama sistemi oluşturduk. Bu strateji doğrultusunda ortaya çıkan projemize “olimpiyat” ismini vermemizdeki amaç ise sağlık / güvenlik / çevre olmak üzere 3 farklı konu ile ilgili kriterlerin projede yer alması oldu. Hayata geçirdiğimiz bu projemizde, şirketimizdeki ekiplerde yer alan her bir kişiyi ‘şampiyon olma’ hedefi yolunda motive ederek, bir olimpiyat yarışına dahil etmeyi ve projeye heyecan katmayı hedefledik. Öncelikle böylesine kıymetli ve değerli bir ödüle layık görüldüğümüz için çok mutluyuz. Şirket olarak, her yıl İSG kültürünün yaygınlaştırılması için fark yaratan projelere imza atmaya çalışıyoruz. Bugüne kadar elde ettiğimiz tüm başarılı çalışmalarda olduğu gibi bu başarımızda da çalışma arkadaşlarımızın emeği söz konusu. Aldığımız ödüllerin asıl sahibi onlar. Tüm çalışma arkadaşlarımıza özverili çalışmaları için ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

Çalışmalarımıza tüm hızımızla devam edeceğiz

Firma olarak iş sağlığı ve güvenliğine büyük önem verdiklerini ifade eden Bayram, bu alanda sonuç odaklı çalışmalara imza attıklarını kaydetti. Bayram, iş sağlığı ve güvenliği konusunda farkındalığı artırıcı projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini dile getirerek, “İş yerimizde daha güvenli bir çalışma ortamı yaratmak, çalışanlarımızın güvenli ve sağlıklı bir şekilde işlerini yapmalarını sağlamak adına çalışmalarımızı aynı kararlılıkla sürdürme amacındayız. Hitachi Astemo Türkiye olarak, her zaman ve her koşulda, ‘önce iş güvenliği’ diyoruz ve iş yerimizde daha güvenli bir çalışma ortamı yaratmak, çalışanlarımızın güvenli ve sağlıklı bir şekilde işlerini yapmalarını sağlamak adına çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bu konuda firma içerisinde bir kültür oluşturduk. Bu alanda çalışmalarımıza tüm hızımızla devam edeceğiz” diye konuştu.