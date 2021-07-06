Haziranda enflasyon arttı

Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 17,53, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 42,89 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, haziran ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 14,55, yurt içi üretici fiyatları yüzde 25,38 arttı. Aylık bazda TÜFE yüzde 1,94, Yİ-ÜFE yüzde 4,01 artış kaydetti. TÜFE, haziranda geçen yılın aralık ayına göre yüzde 8,45, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,53 yükseldi. Yİ-ÜFE ise Aralık 2020’ye göre yüzde 22,04, geçen yılın haziran ayına göre yüzde 42,89 artış gösterdi. Bursa iş dünyası temsilcileri açıklanan rakamların yüksekliğine dikkat çektiler. Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Hadi Türkay gelen elektrik, doğalgaz ve akaryakıt zamlarının yılın ikinci yarısında umdukları enflasyon düşüşünü zora soktuğunu söyledi.

Türkiye Genç İş İnsanları Derneği Genel Başkanı ve Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel de “Kur artışı ile Üretici Fiyatları Endeksi’nde yıllık yüzde 43’e yakın gerçekleşen artış, sanayicinin maliyet yükünün iyice arttığını göstermiştir. Kur-faiz-enflasyon sarmalının yatırımlar için tehdit olmaması adına fiyat istikrarı için daha etkin adımlar atılmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.