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Haziranda en çok satılan otomotiv markaları belli oldu

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarında geçen ay en fazla satışı gerçekleştirilen ilk 3 marka sırasıyla Fiat, Renault ve Volkswagen oldu.

Ekonomi 04.07.2021, 11:33
Haziranda en çok satılan otomotiv markaları belli oldu

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, haziranda otomobil ve hafif ticari araç pazarı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,5 büyüyerek 79 bin 819 adet oldu.

Otomobil satışları ise geçen ay 2020'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 9,3 artarak 62 bin 348 ve hafif ticari araç satışları da yüzde 25,6 artarak 17 bin 471 olarak belirlendi.

AA muhabirinin ODD raporundan derlediği bilgilere göre, geçen ay binek ve hafif ticari olmak üzere toplam satışlarda Fiat, 14 bin 101 adetle ilk sırayı aldı. Fiat'ı, 8 bin 832 satışla Renault ve 8 bin 714 satışla da Volkswagen takip etti.

Ford, 5 bin 821 satışla dördüncü ve Toyota da 5 bin 368 satışla beşinci sırada yer aldı.

- Otomobil satışlarında Hyundai ilk 5'e girdi

Haziran ayında en fazla otomobil satışı gerçekleştiren marka da 8 bin 732 ile Fiat oldu.

Fiat'ı, 8 bin 365 ile Renault ve 6 bin 617 ile Volkswagen izledi.

Toyota, 4 bin 776 adetle dördüncü ve Hyundai de 4 bin 23 otomobil satışıyla beşinci sırada yer aldı.

- Haziranda 11 Maserati satıldı

Otomobil satışlarında geçen ay 41 markanın yer aldığı listede, Smart hariç tüm markalardan satış yapıldı.

Söz konusu ayda, 1 Bentley, 2 Ferrari, 2 Lamborghini, 3 Aston Martin, 8 Jaguar ve 11 Maserati satışı gerçekleştirildi.

- Hafif ticaride Mercedes uzun süre sonra ilk 5'e girdi

 

Hafif ticari araç segmentine bakıldığında ise 5 bin 369 satışla Fiat, listenin ilk sırasında yer aldı. Fiat'ı, 4 bin 479 satışla Ford ve 2 bin 97 satışla Volkswagen izledi.

Dacia, 894 satışla dördüncü ve Mercedes-Benz 875 satışla beşinci oldu. Böylece Mercedes-Benz, uzun bir süre sonra ilk 5'te yer buldu.

- Yılın ilk 6 ayında en çok satılan 5 marka

Bu arada, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç satışları, Ocak-Haziran 2021'de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 55,4 artarak 394 bin 701 oldu. Aynı dönemde otomobil satışları yüzde 52,4 artarak 310 bin 325 olurken, hafif ticari araç satışları da yüzde 67,2 artışla 84 bin 376'ya ulaştı.

Bu dönemde Fiat, 61 bin 295 satışla ilk sırada yer aldı. Fiat'ı, 43 bin 358 ile Volkswagen ve 40 bin 947 ile Renault takip etti.

Ford, 35 bin 677 satışla dördüncü ve Toyota da 31 bin 7'lik satışla beşinci sırada yer aldı.

Geçen ay markaların otomobil ve hafif ticari araç satışları şöyle:

OTOMOBİL HAFİF TİCARİ TOPLAM
YERLİ İTHAL TOPLAM YERLİ İTHAL TOPLAM YERLİ İTHAL TOPLAM
ALFA ROMEO 21 21 0 0 21 21
ASTON MARTIN 3 3 0 0 3 3
AUDI 1,439 1,439 0 0 1,439 1,439
BENTLEY 1 1 0 0 1 1
BMW 1,319 1,319 0 0 1,319 1,319
CITROEN 1,268 1,268 427 427 0 1,695 1,695
CUPRA 5 5 0 0 5 5
DACIA 3,191 3,191 894 894 0 4,085 4,085
DFSK 12 12 0 0 12 12
DS 92 92 0 0 92 92
FERRARI 2 2 0 0 2 2
FIAT 8,644 88 8,732 4,974 395 5,369 13,618 483 14,101
FORD 292 1,05 1,342 4,226 253 4,479 4,518 1,303 5,821
HONDA 2,766 303 3,069 0 2,766 303 3,069
HYUNDAI 2,542 1,481 4,023 181 181 2,542 1,662 4,204
ISUZU 0 54 63 117 54 63 117
IVECO 0 270 270 0 270 270
JAGUAR 8 8 0 0 8 8
JEEP 592 592 0 0 592 592
KARSAN 0 7 7 7 0 7
KIA 2,113 2,113 141 141 0 2,254 2,254
LAMBORGHINI 2 2 0 0 2 2
LAND ROVER 206 206 0 0 206 206
LEXUS 38 38 0 0 38 38
MASERATI 11 11 0 0 11 11
MAZDA 9 9 0 0 9 9
MERCEDES-BENZ 2,133 2,133 875 875 0 3,008 3,008
MG 94 94 0 0 94 94
MINI 116 116 0 0 116 116
MITSUBISHI 77 77 0 379 379 0 456 456
NISSAN 1,237 1,237 121 121 0 1,358 1,358
OPEL 2,391 2,391 314 314 0 2,705 2,705
PEUGEOT 2,544 2,544 705 705 0 3,249 3,249
PORSCHE 42 42 0 0 42 42
RENAULT 7,685 680 8,365 467 467 7,685 1,147 8,832
SEAT 1,486 1,486 0 0 1,486 1,486
SKODA 3,521 3,521 0 0 3,521 3,521
SMART 0 0 0 0 0
SSANGYONG 45 45 36 36 0 81 81
SUBARU 85 85 0 0 85 85
SUZUKI 441 441 0 0 441 441
TOYOTA 4,525 251 4,776 592 592 4,525 843 5,368
VOLKSWAGEN 6,617 6,617 2,097 2,097 0 8,714 8,714
VOLVO 880 880 0 0

#otomobil #hafif ticari #araç pazarı
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