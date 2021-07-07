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Haziranda en çok dolar kazandırdı
Haziran ayında en çok getiriyi dolar sağladı. Dolar haziran ayında yüzde 0,95 yükselişle en çok kazandıran yatırım aracı oldu. En çok kaybettiren ise yüzde 2,93 gerilemeyle Borsa İstanbul oldu.
Ekonomi 07.07.2021, 11:30 07.07.2021, 11:31
TÜİK'in Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları, Haziran 2021 raporuna göre;
Aylık en yüksek reel getiri Amerikan dolarında oldu
En yüksek aylık reel getiri, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde %0,95 oranında Amerikan dolarında gerçekleşti. Ancak aynı dönemde yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde Amerikan doları %1,06 oranında yatırımcısına kaybettirdi.
Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından külçe altın %1,85, Euro %1,86, mevduat faizi (brüt) %2,61, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) %2,68 ve BIST 100 endeksi %4,86 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise külçe altın %0,15 ve Euro %0,14 oranlarında yatırımcısına kazandırırken; mevduat faizi (brüt) %0,63, DİBS %0,71 ve BIST 100 endeksi %2,93 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.
Finansal yatırım araçlarının aylık reel getiri oranları, Haziran 2021
Külçe altın, üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %6,11, TÜFE ile indirgendiğinde ise %14,44 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; BIST 100 endeksi Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %15,64, TÜFE ile indirgendiğinde ise %9,02 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.
Finansal yatırım araçlarının üç aylık reel getiri oranları, Haziran 2021
Altı aylık değerlendirmeye göre Amerikan doları; TÜFE ile indirgendiğinde %2,98 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlarken; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde ise %8,49 oranında yatırımcısına kaybettirmiştir. Aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %19,15, TÜFE ile indirgendiğinde ise %9,02 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.
Finansal yatırım araçlarının altı aylık reel getiri oranları, Haziran 2021
Yıllık değerlendirmede en yüksek reel getiri Euro'da gerçekleşti
Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde Euro; TÜFE ile indirgendiğinde %15,08 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı olurken; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde ise %5,35 oranında yatırımcısına kaybettirmiştir.
Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından külçe altın %6,52, BIST 100 endeksi %10,98, Amerikan doları %11,58, mevduat faizi (brüt) %24,24 ve DİBS %30,74 oranlarında kaybettirmiştir. TÜFE ile indirgendiğinde külçe altın %13,66, BIST 100 endeksi %8,23 ve Amerikan doları %7,50 oranlarında yatırımcısına kazandırırken; mevduat faizi (brüt) %7,89 ve DİBS %15,79 oranlarında kaybettirmiştir.
Finansal yatırım araçlarının yıllık reel getiri oranları, Haziran 2021
KAYNAK: TÜİK
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