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Haziranda en çok dolar kazandırdı

Haziran ayında en çok getiriyi dolar sağladı. Dolar haziran ayında yüzde 0,95 yükselişle en çok kazandıran yatırım aracı oldu. En çok kaybettiren ise yüzde 2,93 gerilemeyle Borsa İstanbul oldu.

Ekonomi 07.07.2021, 11:30 07.07.2021, 11:31
Haziranda en çok dolar kazandırdı
TÜİK'in Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları, Haziran 2021 raporuna göre;

 

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