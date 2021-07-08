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Haziran ayı nakdi ücret destek ödemeleri yarın hesaplarda...
Ekonomi 08.07.2021, 11:56
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, haziran ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerinin 9 Temmuz'da yapılacağını bildirdi.
Bilgin, yaptığı yazılı açıklamada, ödemelerin yarın banka hesapları üzerinden yapılacağını belirterek, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olan kişilerin ödemelerinin ise PTT aracılığıyla gerçekleştirileceğini ifade etti.
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