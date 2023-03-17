Hazır giyim ve konfeksiyondan 2 ayda 3,2 milyar dolarlık ihracat

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye'nin ihracatı, şubatta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 6,4 azalarak 18,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Ocak-Şubat 2023'te ihracat, geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında yüzde 1,5 artarak 38 milyar dolara taşındı. Yıllıklandırılmış ihracat değeri ise 254,8 milyar dolara dayandı.

Şubat 2022'de 1 milyar 840 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren hazır giyim ve konfeksiyon sektörü ise bu yılın aynı döneminde yüzde 14,1 azalışla 1 milyar 581 milyon dolarlık ihracat yaptı.

Hazır giyim ve konfeksiyon sektörü, Ocak-Şubat 2023'te geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,4 azalışla 3 milyar 212 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Sektörün geçen ayki ihracatının 1,1 milyar dolarlık bölümü İstanbul'dan yapıldı. İstanbul'u, 134 milyon dolarla Bursa ve 109 milyon dolarla İzmir takip etti.

Sektörün bu yılın ocak-şubat döneminde yaptığı 3,2 milyar dolarlık ihracatın da 2,3 milyar doları İstanbul'dan, 267 milyon doları Bursa'dan ve 226 milyon doları İzmir'den gerçekleştirildi.