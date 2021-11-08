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Hazine yaklaşık 3,8 milyar lira borçlandı
Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği tahvil ihalesinde 3 milyar 759,5 milyon lira borçlanmaya gitti.
Ekonomi 08.11.2021, 15:28
AA - Bakanlık, ihalede 13 ay (392 gün) vadeli, kuponsuz devlet tahvilinin ilk ihracını yaptı. İhalede basit faiz yüzde 17,5, bileşik faiz yüzde 17,39 oldu.
Nominal teklifin 3 milyar 125 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 794 milyon lira, net satış 1 milyar 509,5 milyon lira olarak gerçekleşti.
Kamu kuruluşlarından gelen 1 milyar 550 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 1 milyar 79 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 700 milyon liralık satış yapıldı.
Hazine böylelikle piyasaya toplam 3 milyar 759,5 milyon lira borçlanmış oldu.
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