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Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den faiz açıklaması
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Bizlerin en önemli önceliği yüksek faiz olmayacak." dedi.
Ekonomi 02.12.2021, 16:15 02.12.2021, 16:19
AA - Bakan Nebati, "Sayın Cumhurbaşkanımızın belirlediği politikalar çerçevesinde adımların atıldığı, bunların uygulanmasında her türlü özverinin ortaya konulduğu süreci yaşayacağız." ifadesini kullandı.
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