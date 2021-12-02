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Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den faiz açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Bizlerin en önemli önceliği yüksek faiz olmayacak." dedi.

Ekonomi 02.12.2021, 16:15 02.12.2021, 16:19
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den faiz açıklaması

AA - Bakan Nebati, "Sayın Cumhurbaşkanımızın belirlediği politikalar çerçevesinde adımların atıldığı, bunların uygulanmasında her türlü özverinin ortaya konulduğu süreci yaşayacağız." ifadesini kullandı.

#Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati #Nebati
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