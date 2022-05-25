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Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Fenerbahçe Başkanı Koç'u kabul etti

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Ekonomi 25.05.2022, 14:34
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Fenerbahçe Başkanı Koç'u kabul etti

Bakan Nebati, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç ve değerli yönetim kurulu üyelerine nazik ziyaretlerinden ötürü teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Nebati'nin paylaşımında ziyarete ilişkin fotoğraflar da yer aldı. Fotoğraflarda Koç'un, Nebati'ye adının ve memleketi olan Şanlıurfa'nın plaka numarasının yazdığı, 63 numaralı Fenerbahçe formasını hediye ettiği görüldü.

#Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati #Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç
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