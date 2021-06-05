Hamle programının "mobilite" başvuru süresi uzatıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yürütülen ve Türkiye açısından stratejik öneme sahip ürünlerin yerli ve milli imkanlarla üretilmesini amaçlayan Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı'nın 2021 yılı ilk çağrısı, "mobilite" sektörüne yönelik olarak açılmıştı.

Bu alanda orta-yüksek ve yüksek teknolojili 152 ürüne ve 5 başlık altında 40 yenilikçi teknolojiye dönük yatırımların destekleneceği çağrıda son başvuru tarihi 8 Haziran olarak belirlenmişti.

Bakanlıktan edinileni bilgilere göre, program hakkında genel bilgi paylaşımı ve çağrı detaylarının aktarılması amacıyla mayıs ayı içerisinde toplam 22 tanıtım ve bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır ile Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürü Prof. Dr. İlker Murat Ar'ın da katıldığı toplantılarda, detaylı sunumlarla katılımcıların soruları yanıtlandı. Etkinliklerde yapılan sunumlar, "hamle.gov.tr" adresinde de yayımlandı.

- Sektörün yoğun ilgisiyle karşılaşıldı

Tamamı çevrim içi olarak gerçekleştirilen toplantılara, Adana, Ankara, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya ve Tekirdağ'daki sanayicilerin yanı sıra Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği, Uluslararası Yatırımcılar Derneği, SAHA İstanbul gibi çatı kuruluşların üyeleri de katılım sağladı.

İllerin sanayi odaları, çatı kuruluşlar ve Bakanlığın ortak organizasyonunda gerçekleştirilen toplantılara 1500'ün üzerinde katılımcı iştirak etti.

Yoğun ilgi nedeniyle sektör temsilcileri ve sanayicilerin talepleri doğrultusunda "mobilite" çağrısına ilişkin ön başvuru süresi, 22 Haziran'a kadar uzatıldı.

Başvurular, belirtilen tarihe kadar "hamle.gov.tr" adresi üzerinden yapılabilecek.