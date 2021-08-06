Halkalı-Çerkezköy Yüksek Standartlı Demiryolu Projesi için acele kamulaştırma kararı

ANKARA (AA) - Halkalı-Çerkezköy Yüksek Standartlı Demiryolu Projesi kapsamında, İstanbul ve Tekirdağ'da bazı taşınmazların Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, söz konusu proje dolayısıyla İstanbul'un Küçükçekmece, Avcılar, Başakşehir, Arnavutköy, Büyükçekmece, Çatalca, Silivri ilçeleri ile Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak.

