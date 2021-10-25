Haftaya rekorla başlayan dövizin ateşi düşmüyor

Güne 9,6144 ile başlayan Amerikan Doları kuru, saat 09:45 itibarıyla %2,04 artışla 9,8057 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 9,4804, en yüksek 9,6637 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 9,6026 seviyesinde kapattı.

Amerikan Doları, 27.09.2021 tarihinde 8,8062 ile son bir ayın en düşük, 25.10.2021 tarihinde ise 9,8485 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.