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Haftanın ilk gününde dövizde son durum

Ekonomi 28.06.2021, 09:38 28.06.2021, 09:40
Haftanın ilk gününde dövizde son durum

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL          

ABD Doları Alış 8,7290   Satış  8,7300 Avro Alış 10,4090 Satış 10,4100 Sterlin Alış 12,0900 Satış 12,1400

ANKARA             

ABD Doları Alış  8,7000 Satış 8,7600 Avro Alış 10,3700 Satış 10,4400 Sterlin Alış    12,0400 Satış 12,2400

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