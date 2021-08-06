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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Ekonomi 06.08.2021, 13:35
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:Şehir EndeksleriSon KapanışÖnceki KapanışGünlük Değişim (%)BIST ADANA12.94112.7381,59BIST ANKARA2.1522.1510,01BIST ANTALYA2.2402.256-0,71BIST BALIKESİR1.9121.945-1,70BIST BURSA3.2933.2262,05BIST DENIZLI1.9792.018-1,96BIST ISTANBUL1.5161.5110,28BIST IZMIR3.4793.492-0,37BIST KAYSERI11.95112.025-0,61BIST KOCAELI3.7813.797-0,42BIST KONYA2.3902.3890,02BIST TEKIRDAĞ9.99510.071-0,76BIST AYDIN1.2351.238-0,26BIST MANISA1.3911.403-0,86
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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