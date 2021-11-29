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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin günlük değişim oranları açıklandı

Ekonomi 29.11.2021, 14:55
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Değeri Günlük Değişim (%)
BIST ADANA 16.692 2,52
BIST ANKARA 2.599 1,93
BIST ANTALYA 2.647 0,03
BIST BALIKESİR 2.097 -0,03
BIST BURSA 5.722 2,36
BIST DENIZLI 1.822 0,11
BIST ISTANBUL 1.938 0,01
BIST IZMIR 3.874 0,71
BIST KAYSERI 11.324 1,38
BIST KOCAELI 5.207 1,06
BIST KONYA 2.321 1,65
BIST TEKIRDAĞ 12.170 2,42
BIST AYDIN 1.166 1,76
BIST MANISA 1.532 0,28

#Borsa İstanbul
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