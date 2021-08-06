Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20Günlük İşlem HacmiGaranti Bankası547.193.792Türk Hava Yolları422.468.510Sasa Polyester418.848.379Şişe Cam346.660.137Koza Altın208.158.239Akbank195.128.269Ereğli Demir Çelik189.130.864Emlak Konut GMYO156.399.525Yapı ve Kredi Bank.144.557.438Kardemir (D)143.897.330Otokar142.603.582Ford Otosan139.083.709Tofaş Oto. Fab.128.779.535Tüpraş123.755.265Petkim123.670.837İş Bankası (C)92.338.076Erbosan85.672.188Koza Madencilik75.833.939T. Halk Bankası71.967.040Karsan Otomotiv65.197.460

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)