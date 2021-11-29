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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralamaları açıklandı

Ekonomi 29.11.2021, 14:51
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.563.077.507
Garanti BBVA 678.954.505
Şişe Cam 641.152.726
Yapı ve Kredi Bankası 574.040.952
ASELSAN 501.167.283
Kardemir (D) 480.085.031
SASA Polyester 472.968.407
Petkim 322.934.554
Akbank 316.811.304
Emlak Konut GMYO 314.307.401
Ereğli Demir Çelik 287.071.696
Tüpraş 252.864.774
Sabancı Holding 231.457.869
Pegasus 230.223.783
İş Bankası (C) 227.891.898
Koza Altın 202.538.571
Hektaş 202.049.361
Koç Holding 194.643.474
Ford Otosan 185.299.962
TAV Havalimanları 168.433.621

#Borsa İstanbul #BIST 100
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