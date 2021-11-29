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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan ve kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan ve kaybeden hisseler açıklandı

Ekonomi 29.11.2021, 15:02 29.11.2021, 15:07
Günün ilk yarısında en çok değer kazanan ve kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Türk İlaç Serum 14,36 13,06 9,95
Selçuk Ecza Deposu 12,13 11,31 7,25
QUA Granite Hayal Yapı 12,55 11,92 5,29
Kerevitaş Gıda 5,34 5,08 5,12
Çan2 Termik 12,18 11,63 4,73
Aksa 27,14 26,04 4,22
Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,01 6,73 4,16
ASELSAN 21,38 20,68 3,38
Deva Holding 30,86 29,86 3,35
Eczacıbaşı İlaç 7,22 7,00 3,14
Doğuş Otomotiv 45,22 44,00 2,77
Tümosan Motor ve Traktör 18,69 18,19 2,75
MLP Sağlık 31,14 30,32 2,70
SASA Polyester 40,46 39,42 2,64
İndeks Bilgisayar 7,42 7,23 2,63
Ege Endüstri 1.744,00 1.704,00 2,35
Aygaz 21,28 20,82 2,21
Esenboğa Elektrik 29,48 28,94 1,87
ARD Bilişim Teknolojileri 55,85 55,00 1,55
Brisa 29,40 28,96 1,52

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Albaraka Türk 1,86 1,95 -4,62
Migros Ticaret 42,82 44,00 -2,68
İş Bankası (C) 6,55 6,70 -2,24
Odaş Elektrik 1,51 1,54 -1,95
İş Yatırım Menkul Değerler 19,45 19,83 -1,92
Alarko Holding 10,89 11,10 -1,89
Sarkuysan 17,49 17,82 -1,85
Sabancı Holding 12,79 13,00 -1,62
Yapı ve Kredi Bankası 3,14 3,19 -1,57
Alarko GMYO 26,52 26,94 -1,56
Enka İnşaat 15,17 15,41 -1,56
Global Yatırım Holding 2,03 2,06 -1,46
Tekfen Holding 17,74 17,99 -1,39
Akbank 6,52 6,61 -1,36
Aksa Enerji 8,96 9,08 -1,32
Koza Altın 118,70 120,00 -1,08
Vakıflar Bankası 3,74 3,78 -1,06
Coca Cola İçecek 89,75 90,70 -1,05
Verusa Holding 49,48 50,00 -1,04
Halkbank 4,83 4,88 -1,02

#borsa #bist100
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