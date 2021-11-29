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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan ve kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan ve kaybeden hisseler açıklandı
Ekonomi 29.11.2021, 15:02 29.11.2021, 15:07
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Türk İlaç Serum
|14,36
|13,06
|9,95
|Selçuk Ecza Deposu
|12,13
|11,31
|7,25
|QUA Granite Hayal Yapı
|12,55
|11,92
|5,29
|Kerevitaş Gıda
|5,34
|5,08
|5,12
|Çan2 Termik
|12,18
|11,63
|4,73
|Aksa
|27,14
|26,04
|4,22
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,01
|6,73
|4,16
|ASELSAN
|21,38
|20,68
|3,38
|Deva Holding
|30,86
|29,86
|3,35
|Eczacıbaşı İlaç
|7,22
|7,00
|3,14
|Doğuş Otomotiv
|45,22
|44,00
|2,77
|Tümosan Motor ve Traktör
|18,69
|18,19
|2,75
|MLP Sağlık
|31,14
|30,32
|2,70
|SASA Polyester
|40,46
|39,42
|2,64
|İndeks Bilgisayar
|7,42
|7,23
|2,63
|Ege Endüstri
|1.744,00
|1.704,00
|2,35
|Aygaz
|21,28
|20,82
|2,21
|Esenboğa Elektrik
|29,48
|28,94
|1,87
|ARD Bilişim Teknolojileri
|55,85
|55,00
|1,55
|Brisa
|29,40
|28,96
|1,52
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Albaraka Türk
|1,86
|1,95
|-4,62
|Migros Ticaret
|42,82
|44,00
|-2,68
|İş Bankası (C)
|6,55
|6,70
|-2,24
|Odaş Elektrik
|1,51
|1,54
|-1,95
|İş Yatırım Menkul Değerler
|19,45
|19,83
|-1,92
|Alarko Holding
|10,89
|11,10
|-1,89
|Sarkuysan
|17,49
|17,82
|-1,85
|Sabancı Holding
|12,79
|13,00
|-1,62
|Yapı ve Kredi Bankası
|3,14
|3,19
|-1,57
|Alarko GMYO
|26,52
|26,94
|-1,56
|Enka İnşaat
|15,17
|15,41
|-1,56
|Global Yatırım Holding
|2,03
|2,06
|-1,46
|Tekfen Holding
|17,74
|17,99
|-1,39
|Akbank
|6,52
|6,61
|-1,36
|Aksa Enerji
|8,96
|9,08
|-1,32
|Koza Altın
|118,70
|120,00
|-1,08
|Vakıflar Bankası
|3,74
|3,78
|-1,06
|Coca Cola İçecek
|89,75
|90,70
|-1,05
|Verusa Holding
|49,48
|50,00
|-1,04
|Halkbank
|4,83
|4,88
|-1,02
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kapalı
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