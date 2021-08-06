Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Hedef Girişim2,752,84-3,17Çemaş Döküm1,321,36-2,94İş Fin.Kir.3,163,24-2,47Esenboğa Elektrik30,3431,02-2,19İndeks Bilgisayar6,336,44-1,71MLP Sağlık24,5824,92-1,36Koza Altın108,10109,50-1,28Logo Yazılım37,7838,24-1,20Aksa16,5116,68-1,02Oyak Çimento7,057,12-0,98Enerjisa Enerji10,4910,59-0,94RTA Laboratuvarları21,3021,50-0,93Selçuk Ecza Deposu8,688,76-0,91Vestel Beyaz Eşya46,1846,60-0,90Torunlar GMYO3,543,57-0,84Alarko GMYO21,3421,52-0,84Fenerbahçe Futbol36,0036,30-0,83Galatasaray Sportif3,773,80-0,79Afyon Çimento3,843,87-0,78Koç Holding20,9421,10-0,76

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)