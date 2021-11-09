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Güne yükselişle başlayan gram altında tarihi zirve
Hafta başından itibaren yükselişini sürdüren altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 572 TL'yi görerek tarihi rekor kırdı. Altının gram fiyatı saat 17.20 itibariyle 571 liradan işlem görüyor.
Ekonomi 09.11.2021, 17:12 09.11.2021, 17:24
Gram 571 lira seviyesine geri çekilirken, çeyrek altında gün içinde 936 liraya kadar çıktıktan sonra 934 lira seviyesinden fiyatlanıyor.
Altın fiyatlarındaki yükseliş geçtiğimiz hafta başlarken, söz konusu artışta ABD'den gelen güçlü tarım dışı istihdam ve işsizlik verileri etkili oldu.
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