Gram altından yeni zirve

Dün dolar kuru ve altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 1 üzerinde 573,3 liradan tamamladı. Güne yükselişle başlayan altın ABD enflasyon verisinin açıklanmasının ardından yeniden tırmanışa geçen gram altın tarihi zirvesini yenileyerek 587. 57 lira tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. saat 18.05 itibarıyla gram altın 587,45 seviyesine ulaştı.