GÖRSİAD sorunlarını Erdem’e iletti

Görükle Sanayi Bölgesi, Gökçeköy – İrfaniye ve Başköy’de faaliyet gösteren sanayicilerin kurduğu ve bölge adına referans kurum niteliğindeki Görükle Sanayici ve İş Adamları Derneği (GÖRSİAD), faaliyet alanında bulunan 884 hektarlık alanda yaşanan sıkıntıların çözümü ve bölge sanayicilerinin daha iyi şartlarda çalışmalarını sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Bölge adına kamu kurumlarınca referans kurum niteliği taşıyan GÖRSİAD, bölge sanayicilerinin sorun ve taleplerini kurum ve belediye yetkililerine birinci ağızdan aktarıyor. GÖRSİAD Yönetimi bu kapsamda gerçekleştirdiği ziyaretler çerçevesinde Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ile bir araya geldi. GÖRSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Engin Çetiner, Başkan Yardımcısı Levent Bilek ve Genel Sekreter Hamdi Altoca, Başkan Erdem’i makamında ziyaret ederek, bölge sınırları içerisinde yaşanan sorunları görüştü.

Ziyaretin ardından değerlendirmelerde bulunan GÖRSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Engin Çetiner, bölgedeki sorunları Başkan Erdem’e aktararak, çözüm önerileri hakkında fikir alışverişinde bulunduklarını söyledi. Dernek olarak hazırladıkları sunum dosyasını Turgay Erdem’e takdim ettiklerini de belirten Çetiner, “Başkanın sorunlarımızla yakından ilgilenmesi ve bunlara yönelik çözüm odaklı yaklaşımları bizleri çok memnun etti. Umarım işbirliği içerisinde, bölgemizdeki sorunları en kısa zamanda çözüme kavuşturabiliriz” dedi.

