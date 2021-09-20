Gıda sektörü Bursa’da buluştu

TURFOOD 3.Gıda Fuarı, 16-18 Eylül 2021 tarihlerinde Merinos AKKM’de Network Fuarcılık, Yemek Sanayicileri Dernekleri Federasyonu, Türkiye Aşçılar Federasyonu, Bursa Aşçılar Derneği, Bursa Yemek Sanayicileri Derneği, Güney Marmara Otelciler ve İşletmeciler Derneği iş birlikleri ile gerçekleştirildi.

Gıda toptancıları ve perakendecileri, aşçılar, otel, restoran ve yemek sanayi firmaları satın alma yetkilileri, market yöneticileri başta olmak üzere sektör profesyonellerinin ziyaretine açık olan fuarda 3 gün boyunca çok sayıda panel yapılırken yemek gösterileri ile renklendi. Bosna Hersek, Karadağ, Sırbistan, İngiltere ve İsveç’ten gelen alım heyetleri sektör temsilcileri ile B2B görüşmeler yaptı.



Hasan Eker

Network Fuarcılık YKB

Son 3 yılda 8 farklı alanlarda 15 fuar gerçekleştirdik. Bir fuarımızı da 2020 yılında pandemi şartlarında gerçekleştirdik. Tabi pandemi pek çok şey gibi fuarları da etkiledi. Biz tüm önlemlerimizi alarak etkinliklerimizi planlıyoruz. Bu fuarımız da onlardan biri. Fuarımıza, 5 ayrı ülkeden 25 kişilik alım heyeti de getirdik. Gıda sektörü profesyonellerine yönelik olan fuarımıza tüm sektör bileşenleri katıldı. Umarız pandeminin seyri iyi gider ve 2022 yılında yine önemli fuarları şehrimize kazandırırız. Önümüzdeki yıl Bursa’nın öne gelen markaları ve odalarımız ve derneklerimizin de desteğini alarak fuarı iki kat büyütmeyi hedefliyoruz. Network Fuarcılık olarak gıda üreticileri ile toptancıları, et ve süt ürünleri firmaları, içecek firmaları, su ve meyve suyu firmaları, market, restoran ve otel ekipman firmaları gibi gıda sektörünün bileşenlerini buluşturduğumuz TURFOOD Gıda Fuarı’nın 3.sünü gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz.



Salim Usta

Referans Grup YKB

Bu sene kuruluşumuzun 20. yılını kutluyoruz. Referans Grup olarak NOSAB’ta kendi mülkümüz olan 2 adet 10.000 m2 kapalı alanda, yemek sektöründeki 20 yıllık deneyime sahip kadromuz ile müşterilerimize üstün teknoloji, yüksek marka kalitesi ve dinamik bir insan kaynağı ile hizmet vermekteyiz. Günlük 150 bin kişilik taşıma yemek servis kapasitemiz ve yerinde üretim projelerimiz ile fabrikalar, hastaneler, ofisler ve işyerlerinin günlük yemek ihtiyacını gidermenin yanı sıra özel organizasyonlarının da faaliyetini gerçekleştirmekteyiz. BTSO tarafından yapılan araştırmanın sonuçlarına göre Bursa’nın en büyük ilk 250 firması arasında 231. sırada, gıda sektörü içerisinde de 29. sırada yer almaktan elbette çok mutluyuz. Elbette bunda da çok mutluyuz. Tabii ki aktif tanıtım ve pazarlama faaliyetlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Bu kapsamda TURFOOD 3. Gıda Fuarına katıldık. Sektörün öncü firmalarından birisi olarak fuarda Referans Grup’a gösterilen ilgiden çok memnunuz. Fuarın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum.



Serkan Durmuş

Kayra Group Gen.Müd. Yard.

Kayfood olarak iki marka çatısı altında hizmet veriyoruz. Bunlardan bir tanesi “Dream Sos” markası ile 50’ye yakın çok çeşitli soslar üretiyoruz. Ar-Ge çalışmalarımız neticesinde ürettiğimiz sosları bu fuarda nihai tüketici olan restoran, otel ve cafe yetkililerine tanıtma imkanı bulduk. Yurt içi ve yurt dışı piyasada rağbet göreceğine inandığımız Dream sos markalı soslarımızı alıcılarla tanıştırmak ve iş bağlantıları yakalamak için bu ve benzeri fuarlar çok önemli. İkinci markamız olan “Fine Gurme” ile birlikte hazır meze ve yemekler üretiyoruz. Ürünlerimizin raf ömürleri testlerini tamamladıktan sonra yurt içi ve yurt dışı pazara girmeyi düşünüyoruz. Özellikle otel, restoran ve lokantaların ihtiyacına yönelik yeni inovatif ürünümüz olan dondurulmuş çorba üretimine başladık. Hiçbir gıda katkı maddesi kullanmadan ürettiğimiz dondurulmuş çorbamız zincir otel, restoran ve lokantaların işlerini fazlasıyla kolaylaştıracak. Kayfood markasını tanıtmak için yurt içi ve yurt dışındaki tüm fuarlara katılacağız.

Suat Alpagut

Frammey Meyve Ürünleri YKB

1996’dan 2011 yılına kadar meyve üretimi yaptık. Akabinde üreticiden tüketiciye felsefesi ile transport yapılanmamızı tamamladık ve kendi thermo-king filo ağımız ile geniş dağıtım ağımızı kurmaya başladık. 2011 yılından itibaren gıda sektöründe ve pastacılık alanında üretim yapan firmaların distribütörlüklerini aldık. Başta Bursa olmak tüm Türkiye’ye yönelik hizmet veriyoruz ve birçok şehirde bayiliklerimiz var. Şu anda iç piyasanın ihtiyaçlarını karşılayacak kadar üretim yapıyoruz. Kestel ilçesi Görele köyünde yeni tesisimizi 2022 yılında faaliyete almayı planlıyoruz. Gıda sektörünün lüks tüketimi noktasında yer aldığımız için pandeminin başladığı ilk aylarda biraz etkilendik ancak akabinde hızla toparlanma yaşadık. Pandemide bazı sektörler yara alırken biz ise şanslı sektörlerden biri durumdayız. Fuara Bursa’da çok sayıda iş yaptığımız müşterilerimize başka hangi kategorilerde hizmet verdiğimizi göstermek için katıldık ve bizim açımızdan çok başarılı bir fuar geçti.

Şerif Aydın

Kısmet Yönetim Kurulu Başkanı

Kısmet Tatlı olarak 1981 yılından bu yana sütlü tatlı üretiminde, müşteri memnuniyetini ön planda tutarak, sektörünün lider firmaları arasında yerimizi alıyoruz. Firmamızın ürünleri, ülke genelindeki zincir marketler aracılığıyla 81 ilde raflarda yerini alıyor. Fuarımıza gelecek olursak; Bu tarz organizasyonlar bizler için önemli buluşma noktaları. Firma olarak üçüncüsü bu yıl düzenlenen TURFOOD’da ilk organizasyondan bu yana katılımcı olarak yerimizi alıyoruz. Pandemi nedeniyle ara verilen fuar, bu yıl yeniden kapılarını açtı, biz de firma olarak yerimizi aldık. Güzel ve verimli görüşmeler gerçekleştirdik. Bunların işe dönüşmesi noktasında fuar sonrası girişimlerde bulunacağız. Fuarın hayata geçmesi noktasında emekleri bulunan herkesi ve katılımcıları kutluyorum.

İslam Dikbıyık

Dikbıyık Arı Ürünleri YKB

2010 yılında 2 kovan ile kendi balımızı üretmek üzere başladık. 2011 yılında kovan sayımızı artırarak bal üretiminin yanında polen üretimine, 2012 yılından ise Uludağ Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi iş birliği ile propolis üretimine başladık. 2013 yılında Apiterapi derneğinin destekleri ile Türkiye de ilk defa ismini koyarak arı ekmeği (Perga) üretimine başladık. 2015 yılında üretimimizin kalitesine hijyen belgesi alıp soğuk zincire geçtik. Bursa Cumalıkızık’ta 10 dönüm arazi üzerinde 3 farklı alanda 200’e yakın kovan ile insanlarımızın sağlığına hitap eden doğal ürünler üretiyoruz. Çiftliğimiz üniversitelerimizin çalışma sahası durumunda ve Türkiye’den toplamda 12 üniversite ile ortak Ar-Ge çalışmalarımız var. Yarattığımız her imkanı arıcılık mesleğimizi geliştirmek için bu işe yönelttik. Bal çeşitleri, polen, propolis, kış çayı, arı sütü, bal sirkesi, arı ekmeği, apiremix ve bal mumu ürünlerimizi www.dikbıyık.com.tr web adresimizden e-ticaret yolu ile tüm Türkiye’ye satışını gerçekleştiriyoruz.

