GESİAD yaza ‘merhaba’ dedi

1991 yılında kurulan ve bu yıl 30. yılını kutlayan GESİAD ailesi, pandemi nedeniyle uzun bir süredir yapılamayan fiziki bir organizasyonda bir araya geldi. ‘Yaza merhaba’ etkinliğine GESİAD’ın geçmiş dönem başkanları M. Orhan Efe, Ramazan Kaya ve Kerim Demiral’ın yanı sıra dernek üyeleri ve eşleri katıldı.

Geçit’te yer alan dernek merkezinde düzenlenen etkinlikte konuşan GESİAD YK Başkanı Murat Kaya, tekrar bir arada olmaktan dolayı duyduğu mutluluğu ifade etti. Kaya, “Aşı uygulamasının yaygınlaşması ve kontrollü normalleşme sayesinde özlediğimiz günlere geri döneceğimize inanıyorum. Umarım, hem sosyal yaşantımız, hem de iş hayatımız normal akışına bir an önce döner” dedi.

30. yıl gururu

GESİAD olarak 30. yıllarını kutladıklarını ifade eden Kaya, “Bir iş dünyası kuruluşu için başarılarla dolu 30 yılı geride bırakmak büyük bir gurur vesilesidir. Bu aşamada; derneğimizin kuruluşundan bu yana GESİAD için emek harcayan, ter döken herkese şükranlarımı sunmak istiyorum. İnşallah, hep birlikte GESİAD’lı nice 30’lı yıllara taşıyacağız. 30’uncu kuruluş yıl dönümümüz nedeniyle bir dizi etkinlik planlıyoruz, bunların ayrıntılarını önümüzdeki günlerde sizlerle paylaşacağız” şeklinde konuştu.

“Üretiminin önündeki engeller kaldırılmalı”

Bütün dünyayı etkileyen pandemi nedeniyle çok zor bir dönemden geçtiklerini belirten Kaya sözlerini şöyle noktaladı: “Pandeminin ilk aylarında salgının işlerimize etkisini tespit edip alınması gereken önlemleri belirleyebilmek adına sizlerle iki kez anket çalışması yaptık ve sizlerin görüş ve önerilerinizi milletvekillerimiz başta olmak üzere ilgililere raporlar halinde sunduk. Pandeminin etkilerine dair çalışma yapan ender sivil toplum kuruluşlarından biri olduk. Bu dönemi Türk insanına özgü dayanışma, sabır gibi kendimize özgü hasletlerle olabildiğince kolay atlatmaya çalışıyoruz. Ancak, pandeminin etkilerini atlatmak o kadar da kolay olmayacak. İş dünyası olarak, pandemiye karşı mücadelemizi verdik, vermeye de devam ediyoruz. Ancak, bu dönemde iş dünyasının genel olarak sıkıntılarına gerekli ilginin gösterilmediğini söyleyebiliriz. Şu bilinmelidir ki; üretmek, bizim sevdamızdır. Kalkınmanın ancak üretimle olabileceğini bir kez daha dile getiriyorum. Bu yüzden üretimin önündeki engellerin kaldırılması hepimizin ortak beklentisidir.”

Başkan Kaya’nın konuşmasının ardından GESİAD’a yeni katılan 8 üyeye, üyelik sertifikası ve rozetleri takdim edildi.