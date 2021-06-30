Geri dönüşüm sektöründen, atık plastik ithalatına kriter talebi...

TOBB Türkiye Atık ve Geri Dönüşüm Sanayi Meclisi Başkanı Ali Kantur, atık plastik ambalaj ithalatına kriter belirlenerek onay verilmesi gerektiğini belirterek, "Atık plastik ithalatının koşullarının doğru hazırlanması lazım. Geldiği zaman çevreye olumsuz bir faktör yaratmamalı, ham madde olarak kullanılmalı, mamul üretiminin girdi ve çıktıları kontrol altında tutulmalı." dedi.

ITC Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı da olan Ali Kantur, AA muhabirine, atık ithalatına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Atık plastik ambalajların ithalinin kısıtlanmasının son dönemde geri dönüşüm ve plastik sektörünün gündemindeki en önemli konu olduğuna işaret eden Kantur, bu kısıtlama nedeniyle sektörde ham madde temininde sıkıntı yaşanabileceğini söyledi.

Kantur, bu konunun çözümü için bakanlıklarla temas halinde olduklarını aktararak, konuyu sektörlerde problem yaratmayacak noktaya getirmek istediklerini bildirdi. Yapılacak ithalatla kriterlerin belirlenmesi gerektiğini vurgulayan Kantur, kriterlere uygun firmalara da ithalat haklarının verilmesi gerektiğini ifade etti.

Çelik sektörünün yaptığı hurda ithalatının plastik sektörü kadar öne çıkmadığına dikkati çeken Kantur, içeride ham madde olmadığı için bu sektörün de ithalat yapmak zorunda kaldığını dile getirdi. Kantur, Türkiye'de yıllık 10 milyon ton üretim bulunduğunu ancak ülke içindeki ham madde miktarının ancak 1 milyon ton olduğunu belirterek, "Plastik sektöründe 9 milyon ton plastik ithal etmek zorundasınız. Bu sektörün önemli ihracatı da var. İhraç edilen plastiğin bir miktarının geri gelmesini temin etmemiz lazım. Bunun koşullarının doğru hazırlanması gerekiyor. Geldiği zaman çevreye olumsuz bir faktör yaratmamalı, ham madde olarak kullanılmalı, mamul üretiminin girdi ve çıktıları kontrol altında tutulmalı. Bu atığı alacak sektörler de denetim altında olabilmeli, ithal edilecek miktar ise bu sektörlerin kullanımları ile sınırlı olmalıdır. Kriterlere uyanlara da ithalat izni verilmeli. Çalışma grupları kuruyoruz, tartışılıyor bu konular." diye konuştu.

Kantur, örneğin otomotiv ihracatı yaparken dahi bu araçla birlikte ülkedeki plastiğin yurt dışına gönderildiğine işaret ederek, bunların ülkeye dönüşünün sağlanması gerektiğini söyledi. Bu plastiğin geri alınmasının koşullarının ilgili bakanlıklarca belirlenmeye çalışıldığını bildiren Kantur, söz konusu atıkların, önceden belirlenmiş kriterlere göre çalışan tesislere dönmesi gerektiğini söyledi. Kantur, atık plastiğin yurt içinden temininde çekilen sıkıntılara ifade ederek, bir yılda Türkiye'de toplanan 32 milyon tonluk evsel atığın ancak yüzde 8'inin plastik atıklar olduğunu ancak bunların büyük bölümünün de geri dönüşüme uygun olmadığını anlattı.

Türkiye'nin çöp ithal ediyor görüntüsünden çıkarılması gerektiğini, ithal edilenin çöp değil ham madde olduğunu belirten Kantur, bazı firmaların ambalajlarını yüzde 100 geri dönüştürülmüş malzemeden yapmayı tercih ettiğini aktardı. Bu ürünlerin ihraç da edildiğini vurgulayan Kantur, içeriden temin edilmesi mümkün olmadığı için bu ürünlerin ithalinin yapılmasının önem taşıdığını dile getirdi. Kantur, "İthalat konusunda hem ekonomik açıdan hem çevresel açıdan denge içinde tutacak adımlar atılmalı ve ilgili sektörlerle bir arada bu hedefler tespit edilmeli." ifadelerini kullandı.

"Depozito sistemi atıkların dönüşümüne katkı sağlar"

Kantur, atık ve geri dönüşüm sektörü olarak ambalaj atıklarına depozito sistemi gelmesini talep ettiklerine dikkati çekerek, depozito sisteminin gelmesiyle sektörlerin daha temiz atık temin edebileceklerini söyledi. Mevcut sistemle yeterince temiz plastik atık toplanamadığına işaret eden Kantur, sokak toplayıcılığının atıkların düzgün şekilde temini için yeterli olmadığını kaydetti. Kantur, depozito sisteminin özellikle içecek ambalajları başta olmak üzere ambalaj atıklarının geri dönüşümünde katkı sağlayacağına işaret ederek, depozito bedeli gibi konulara ilgili kurumlarca çalışılacağını sözlerine ekledi.