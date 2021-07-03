Gemi ve yat haziranda ihracatını oransal olarak en fazla artıran sektör oldu

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgiye göre, Haziran 2020'de 88 milyon 349 bin dolar olan gemi ve yat sektörü ihracatı, bu yılın aynı döneminde yüzde 214 artarak 277 milyon 380 bin dolara yükseldi.

Gemi ve yat sektörü ihracatının Türkiye'nin toplam ihracatı içerisindeki payı yüzde 1,4 olarak gerçekleşti.

Sektör, yılın ilk yarısında ise bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 46,7 artış ile 734,4 milyon dolar tutarında ihracat yaptı.

Birim değeri 10 milyon doların üzerinde olan 2 balıkçı gemisi, 2 rüzgar türbin destek gemisi, 1 feribot, 1 römorkör 1 de mega yatın tesliminin yapıldığı haziran ayında çok sayıda yat, römorkör, yük gemileri ve yan sanayi ihracatı da gerçekleştirildi.

Gemi ve yat sektörünün geçen ay en fazla ihracat gerçekleştirdiği ülke Norveç olarak kayıtlara geçti. Norveç'e haziranda 75 milyon dolarlık ihracat yapıldı.

Norveç'i, 48 milyon dolarla Fransa, 36 milyon dolarla Cayman Adaları ve Belçika, 12 milyon dolarla Singapur ve 11,8 milyon dolarla İtalya takip etti.

Yılın ilk yarısında ise 245 milyon dolar ile Norveç, 79 milyon dolar ile Malta, 52 milyon dolar ile Fransa, 36 milyon dolar ile Belçika ve Cayman Adaları, 30 milyon dolar ile Marshall, 26 milyon dolar ile Yunanistan, 25 milyon dolar ile Romanya ve ABD, 22 milyon dolar ile de İtalya ihracatta önde gelen ülkeler oldu.

"Birliğimiz tarihindeki en yüksek aylık ihracat tutarına ulaşmayı başardık"

Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği Başkanı Cem Seven, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Gemi Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği olarak 2020 yılında Türkiye’de ihracatını en çok artırmayı başaran sektör olarak başarılarımıza 2021 yılında da devam etmekten büyük memnuniyet duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Seven, ilan edilen rakamlar ile birlikte birlik tarihindeki en yüksek aylık ihracat tutarına ulaşmayı başardıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Yılın ilk yarısı itibarıyla sektör ihracatımız, rekorlara konu olan 2020 yılı ihracatımızın yüzde 46 ilerisinde seyretmekte. İleri teknoloji ihtiva eden ve inovatif unsurlar barındıran ürünlerin teslimini başarıyla tamamlayan tersanelerimizi ve yan sanayi firmalarımızı bu büyük başarının mimarları oldukları için kutluyor, yılın ilk yarısındaki ihracat artış ivmemizin yıl sonuna kadar devam etmesini ve mevcut rekorun kısa sürede yerini yeni rekorlara bırakmasını diliyorum." dedi.