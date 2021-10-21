Fed'in Bej Kitap'ı ABD ekonomisinin ılımlı oranda büyüdüğünü ortaya koydu

Fed, Amerikan ekonomisindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı "Bej Kitap" raporunun ekim sayısını yayımladı.

Bankanın 12 şubesinden gelen analizlerle hazırlanan raporda, ekonominin eylül ve ekim başında "ılımlı ila orta" hızda büyüdüğü kaydedildi.

Raporda, bazı Fed bölgelerinin tedarik zinciri sıkıntıları, iş gücü eksiklikleri ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) varyantına dair belirsizlik nedeniyle büyüme hızının bu dönem yavaşladığı aktarıldı.

Bölgelerin çoğunun tüketici harcamalarında pozitif büyüme kaydettiğine işaret edilen raporda, ancak düşük stok seviyeleri ve artan fiyatlar nedeniyle otomobil satışlarının düştüğünün yaygın olarak rapor edildiği ifade edildi./p>

Raporda, seyahat ve turizm faaliyetlerinin bölgelere göre değişiklik gösterdiği, bazı bölgelerde eğlence amaçlı seyahatlerin devam ettiği veya güçlendiği görülürken, bazı yerlerde Kovid-19 vakalarındaki artışlar ve eğitim öğretim yılının başlamasıyla düşüşler görüldüğü kaydedildi.

Kamyon taşımacılığı ve nakliye gibi imalatın da ülkenin çoğu yerinde "orta ila sağlam" arasında büyüdüğü belirtilen raporda, imalat dışı faaliyetlerdeki büyümenin çoğu bölge için "hafif ila ılımlı" arasında değiştiği aktarıldı. Raporda, kredi talebinin bu dönemde genel olarak "yatay ila ılımlı" arasında olduğu ifade edildi.

Çoğu bölgede artan mal ve hammadde talebi kaynaklı fiyat artışları bildirildi

Konut sektöründeki faaliyetin değişmediği veya biraz yavaşladığı aktarılan raporda ancak pazarın genel olarak sağlıklı olmaya devam ettiği bildirildi.

Raporda, tarım sektöründeki koşulların karışık bir seyir izlediği, enerji piyasalarında ise çok az değiştiği kaydedildi.

Ekonomik faaliyete ilişkin görünümlerin kısa vadede genel olarak olumlu olmaya devam ettiğine dikkat çekilen raporda, bazı bölgelerin önceki aylara göre belirsizliğin arttığını ve daha temkinli bir iyimserliğin olduğunu bildirdiği ifade edildi.

Raporda, istihdamın ise işçi talebinin yüksek olması nedeniyle son haftalarda "ılımlı ila orta" oranda arttığı, ancak iş gücü artışının düşük işçi arzı nedeniyle azaldığı kaydedildi.

Çoğu Fed bölgesinin artan mal ve hammadde talebi kaynaklı fiyat artışlarını bildirdiği belirtilen raporda, tedarik zinciri darboğazlarından kaynaklanan ürün sıkıntısı nedeniyle girdi maliyetlerindeki artışlara ilişkin sanayi sektörlerinde bildirimlerinin yaygın olduğu aktarıldı.

Raporda, fiyat baskılarının artan ulaşım ve iş gücü kısıtlarının yanı sıra emtia sıkıntısından da kaynaklandığı, çelik fiyatlarının, elektronik bileşenlerin ve navlun maliyetlerinin bu dönemde önemli ölçüde arttığı ifade edildi.