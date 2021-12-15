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Fed faizi sabit tuttu

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini değiştirmeyerek sabit bıraktı.

Ekonomi 15.12.2021, 22:11
Fed faizi sabit tuttu

ABD Merkez Bankası (Fed), beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı.

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