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Fed faizi sabit tuttu
ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini değiştirmeyerek sabit bıraktı.
Ekonomi 15.12.2021, 22:11
ABD Merkez Bankası (Fed), beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı.
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