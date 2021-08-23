Ev Tekstili Fuarı’na Bursa çıkarması

CNR Holding kuruluşu İstanbul Fuarcılık ve Türkiye Ev Tekstili Sanayici ve İşadamları Derneği (TETSİAD) işbirliğinde, Ticaret Bakanlığı ve KOSGEB’in destekleriyle düzenlenen EVTEKS, 20 – 24 Eylül tarihleri arasında CNR Expo Yeşilköy’de 26’ncı kez kapılarını açacak.

2019 yılında 81 bin ziyaretçi ağırlayarak katılımcı firmaların iç ve dış ticaret ağlarını genişleten EVTEKS, pandemi nedeniyle 2020 yılında ertelenmek durumunda kaldı. Bu yıl 1000’in üzerinde firmanın katılım göstereceği 26. EVTEKS’te ziyaretçi rekoru bekleniyor.

Türkiye’nin yanı sıra, Avrupa, Orta Doğu, Körfez Ülkeleri, Kuzey Afrika ve Rusya gibi bölgelerden 125 bin ziyaretçinin beklendiği fuarda, sektörün öncü üretim ve ihracat – ithalat firmaları, ev tekstili, tasarım, zemin ve duvar kaplamaları alanlarındaki yeni koleksiyonlarını 160 bin metrekarelik fuar alanında sergileyecek. Fuarda, ev tekstili alanında faaliyet gösteren 228 Bursa firması da yer alacak.

Firmalar fuarda yerli ve yabancı iç mimarlar, firma temsilcileri, distribütörler, toptancılar ile bir araya gelme fırsatı yakalayacak. EVTEKS’in, ev tekstili sektörünün 2021 yılı için hedeflediği ihracata yüzde 30 oranında direkt katkı sağlayacağı öngörülüyor.