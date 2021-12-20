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Euro 20 TL bandını aştı

Dün en en yüksek 19,4492 seviyerlerini gören Euro, güne yakselişle balayarak 20 TL bandını aşarak rekor tazeledi.

Ekonomi 20.12.2021, 15:01 20.12.2021, 15:15
Euro 20 TL bandını aştı

Dün en düşük 17,7225, en yüksek 19,4492 seviyelerini gören Euro, güne 18,7074 ile başladı. Yükselişini sürdüren Euro 20 TL bandını da aşarak rekor kırdı . 

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