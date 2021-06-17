Erişim kolaylığı yetkisiz aracılık faaliyetlerini önledi

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), Sigortacılık Kapsamında Değerlendirilecek Faaliyetler ve Mesafeli Akdedilen Sigorta Sözleşmeleri Hakkında Yönetmelik ile birlikte sigortacılıkta yetkisiz aracılık faaliyetlerinin önünün kesildiğini bildirdi.

SEDDK'ten Resmi Gazete’de yayımlanan yeni düzenleme ile ilgili değerlendirmede bulunuldu.

SEDDK tarafından yapılan açıklamada Sigortacılık Kapsamında Değerlendirilecek Faaliyetler ve Mesafeli Akdedilen Sigorta Sözleşmeleri Hakkında Yönetmeliğin 16 Haziran 2021 tarihli ve 31513 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmasıyla salgın nedeniyle farklılaşan tüketici talepleri ve sigorta şirketleri ile aracı kurumların ihtiyaçları doğrultusunda mesafeli satışın çerçevesinin netleştirildiği ifade edildi ve yönetmelikle birlikte sigortacılıkta yetkisiz aracılık faaliyetlerinin önünün de kesildiği hatırlatıldı.

Yönetmeliğin, yaklaşık 10 aydır Türkiye Sigorta Birliği, TOBB Yönetimi ve Sigorta ve Reasürans Brokerleri Derneği başta olmak üzere sektördeki tüm paydaşların görüşü alınarak hazırlandığına dikkat çekilen açıklamada, "Tüketicilerin sigorta farkındalığının artırılması ve sigortaya erişiminin kolaylaştırılması ile yetkisiz aracılık faaliyetinin önlenmesi bu düzenlemedeki öncelikli amaçlarımız" denildi.

Tüketicinin bazı özellikli alanlarda sigortaya erişimi kolaylaştırıldı

SEDDK, bilgisayar, tablet, cep telefonu ve beyaz eşya gibi cihazlarla birlikte elektronik cihaz, makine kırılması ve hırsızlık sigortasının da alınabilmesinin bu yönetmelik ile mümkün hale geldiğine dikkati çekerken, böylece tüketicilerin bu hizmete daha kolay erişmesinin ve sektörde bu alan özelinde penetrasyonun artırılmasının amaçladığına vurgu yaptı.

SEDDK, yönetmelikle ticari hayatın canlılığını temin etmek için getirilen benzer bir kolaylığın ise seyahatle ilgili risklere ilişkin sigorta sunulması noktasında sağlandığını, yolcu taşımacılığı hizmeti sunan firmaların kendi internet sayfasından sattıkları biletle bağlantılı olarak seyahatle ilgili risklere ilişkin sigorta sunabilmesinin de önünün açıldığını bildirdi.

Yetkisiz aracılık faaliyetinin önü kesildi

Açıklamada, yeni düzenlemeyle uzaktan iletişim aracının kapsamının netleştirildiğinin, yetkili kuruluş haricindeki işyerlerinde teknik personel olmayan kişilerce uzaktan iletişim aracı kullanılarak sigorta sözleşmesi akdedilmesinin yasaklandığının ve buna aykırı davrananlar için ise cezai müeyyidelerin getirilmiş olduğunun altı çizildi.

Sektörün önemli aktörlerinden sigorta aracılarına komisyon desteği

SEDDK, açıklamasında, Yönetmelik ile yetkili kuruluşların, sadece kendi elektronik ortamlarında satış yapabilmelerine izin verildiğine vurgu yaparak, mal ve hizmet satışı yapan diğer elektronik ticaret ortamlarında ise sadece reklam verebileceklerini böylece de yaklaşık 16 bin aracı kurumun tüm sektörleri etkileyen dijitalleşme sürecine kolay adapte olmasının amaçlandığının altı çizildi.

TOBB yönetiminin kısa süre önce kamuoyu ile paylaştığı talebine olumlu bir dönüş yapılarak, aynı tarih ve sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile aracı komisyonları da makul oranda artırıldığının ifade edildiği açıklamada, " 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere trafik poliçelerinde riskli sigortalılar havuzuna ait poliçelerde acente komisyonunun yüzde 8’den, yüzde 10’a çıkarıldığına dikkati çeken SEDDK, pandemi sürecinden olumsuz etkilenen sigorta aracılarının piyasa dengeleri gözetilerek desteklenmesinin hedeflendiğini" vurgulandı.

Vatandaşların mesafeli satışta güvenli ödeme sistemleri kullanması sağlandı

SEDDK, düzenleme ile yetkili kuruluşların mesafeli akdedilen sigorta sözleşmelerinin prim tahsilatı süreçlerinde ödeme sistemlerine ilişkin ilgili mevzuatın öngördüğü tedbirleri almakla yükümlü kılınarak, tüm vatandaşların güvenli şekilde sigortalarını mesafeli satış yöntemi ile gerçekleştirmelerinin sağlandığını da kaydetti.

Eski Yönetmelikte yer alan ve uygulamada şikayetlere neden olan düzenlemeler yeniden ele alındı

Açıklamada, yeni yönetmelikle 25/4/2014 tarihli ve 28982 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sigortacılık Kapsamında Değerlendirilecek Faaliyetlere, Tüketici Lehine Yapılan Sigorta Sözleşmeleri ile Mesafeli Akdedilen Sigorta Sözleşmelerine İlişkin Yönetmeliğin yürürlükten kaldırılması suretiyle; "Mal ve hizmet satışı ile bağlantılı olarak sunulabilecek sigortaların kapsamı netleştirildi. Mesafeli satışın kapsamı belirlendi. Mesafeli satışlarda ödemelerin güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi sağlandı." ifadeleri yer aldı.

SEDDK açıklamasında böylelikle vatandaşların ve sektör paydaşlarının hak ve menfaatlerinin korunduğunu, bu suretle sektörün istikrarına yönelik önemli bir adım atıldığını vurguladı ve tüm çalışmalarını gerek vatandaşlar gerekse sektörle iş birliği içinde ve tüm iletişim kanalları açık olacak şekilde yapma hedefinde kararlılıkla devam etmekte olduğunun da altı çizildi.