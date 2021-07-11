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EPDK'dan 85 şirkete elektrik üretim lisansı
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından elektrik piyasasında 85 şirkete üretim lisansı verildi.
Ekonomi 11.07.2021, 10:03
EPDK'nin konuya ilişkin kurul kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği kapsamında 85 şirkete üretim lisansı verildi.
Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Lisans Yönetmeliği kapsamında 2 şirkete dağıtıcı lisansı verildi, bir şirketin depolama lisansı uzatıldı.
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